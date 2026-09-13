 مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز با تأکید بر ظرفیت‌های بالقوه این استان در حوزه‌های گردشگری و صنایع‌دستی، از تدوین برنامه‌های راهبردی برای توسعه زیرساخت‌های این حوزه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز در نشست خبری با اصحاب رسانه با تأکید بر ظرفیت‌های بالقوه این استان در حوزه‌های گردشگری و صنایع‌دستی، از تدوین برنامه‌های راهبردی برای توسعه زیرساخت‌های این حوزه خبر داد و گفت: «البرز با تکیه بر غنای تاریخی و هنری خود، می‌تواند به یکی از مقاصد اصلی گردشگری در نزدیکی پایتخت تبدیل شود.

نادر زینالی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز با اشاره به اولویت‌های این اداره کل در سال جاری اظهار داشت: البرز به دلیل موقعیت استراتژیک جغرافیایی و برخورداری از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی بی‌نظیر، پتانسیل بالایی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد که نیازمند توجه ویژه و سرمایه‌گذاری هدفمند است.

زینالی با اشاره به اهمیت حفظ و مرمت بناهای تاریخی استان افزود: صیانت از میراث گذشتگان خط قرمز ماست. در همین راستا، طرح‌های مرمتی در ( یکی از بناهای تاریخی البرز مثل کاخ مروارید یا کاروانسرای شاه‌عباسی) در دستور کار قرار گرفته تا با حفظ اصالت معماری، این فضاها به چرخه بهره‌وری فرهنگی و گردشگری بازگردند.

وی در ادامه به اهمیت حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی اشاره کرد و گفت: صنایع‌دستی البرز با دستان هنرمند صنعتگران این استان، هویت و اصالت فرهنگی ما را به نمایش می‌گذارد. ما متعهد به ایجاد بازارهای فروش دائمی و تسهیل فرآیند صادرات برای هنرمندان هستیم تا دغدغه معیشتی این قشر خلاق مرتفع شود.

مدیرکل میراث فرهنگی البرز با اشاره به لزوم تعامل بین‌دستگاهی برای توسعه زیرساخت‌ها خاطرنشان کرد: گردشگری یک صنعت فرابخشی است و برای رسیدن به اهداف کلان، نیازمند همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی هستیم تا زیرساخت‌های اقامتی و تفریحی استان توسعه یابد.

زینالی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده گردشگری استان گفت: هدف نهایی ما تبدیل البرز از یک استان عبوری به یک استان مقصد گردشگری است که امیدواریم با همت مسئولان و همراهی مردم به این مهم دست یابیم.

برچسب ها: میراث فرهنگی ، صنایع دستی
خبرهای مرتبط
راهیابی آثار هنرمندان صنایع دستی البرز به مرحله نیمه نهایی جشنواره بین المللی
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی اردبیل:
جایگاه استان از نظر صنایع دستی مطلوب است
نیازمند تعامل پایدار بین انجمن‌های مردم نهاد و بخش خصوصی هستیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
Ali
۲۱:۳۲ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
سلام.
ابتدا زیر ساخت و راه و جاده ها و شهر آماده سازی کنید که نیاز به ورود استانداری ، شهرداری ، وزارت راه و شهر سازی دارد ،پس از آن می توان از گردشگری سخن گفت .
۰
۰
پاسخ دادن
نوشت‌افزار ایرانی؛ از خاطرات کودکی تا انتخاب امروز دانش‌آموزان
آخرین اخبار
نوشت‌افزار ایرانی؛ از خاطرات کودکی تا انتخاب امروز دانش‌آموزان
بازارهای روز کرج میوه و تره‌بار را با قیمت‌های مدیریت‌شده عرضه می‌کنند
خاطرات همسرم و تأثیر روحی او، من و فرزندانم را سرپا نگه داشته است
گزارش تخلفات مصرف آب از طریق سامانه ۱۲۲ پیگیری می‌شود
۶۰۰ تن برنج ثبت‌نشده در کرج توقیف شد