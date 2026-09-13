باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز در نشست خبری با اصحاب رسانه با تأکید بر ظرفیتهای بالقوه این استان در حوزههای گردشگری و صنایعدستی، از تدوین برنامههای راهبردی برای توسعه زیرساختهای این حوزه خبر داد و گفت: «البرز با تکیه بر غنای تاریخی و هنری خود، میتواند به یکی از مقاصد اصلی گردشگری در نزدیکی پایتخت تبدیل شود.
نادر زینالی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز با اشاره به اولویتهای این اداره کل در سال جاری اظهار داشت: البرز به دلیل موقعیت استراتژیک جغرافیایی و برخورداری از جاذبههای تاریخی و طبیعی بینظیر، پتانسیل بالایی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد که نیازمند توجه ویژه و سرمایهگذاری هدفمند است.
زینالی با اشاره به اهمیت حفظ و مرمت بناهای تاریخی استان افزود: صیانت از میراث گذشتگان خط قرمز ماست. در همین راستا، طرحهای مرمتی در ( یکی از بناهای تاریخی البرز مثل کاخ مروارید یا کاروانسرای شاهعباسی) در دستور کار قرار گرفته تا با حفظ اصالت معماری، این فضاها به چرخه بهرهوری فرهنگی و گردشگری بازگردند.
وی در ادامه به اهمیت حمایت از هنرمندان صنایعدستی اشاره کرد و گفت: صنایعدستی البرز با دستان هنرمند صنعتگران این استان، هویت و اصالت فرهنگی ما را به نمایش میگذارد. ما متعهد به ایجاد بازارهای فروش دائمی و تسهیل فرآیند صادرات برای هنرمندان هستیم تا دغدغه معیشتی این قشر خلاق مرتفع شود.
مدیرکل میراث فرهنگی البرز با اشاره به لزوم تعامل بیندستگاهی برای توسعه زیرساختها خاطرنشان کرد: گردشگری یک صنعت فرابخشی است و برای رسیدن به اهداف کلان، نیازمند همکاری تمامی دستگاههای اجرایی هستیم تا زیرساختهای اقامتی و تفریحی استان توسعه یابد.
زینالی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده گردشگری استان گفت: هدف نهایی ما تبدیل البرز از یک استان عبوری به یک استان مقصد گردشگری است که امیدواریم با همت مسئولان و همراهی مردم به این مهم دست یابیم.