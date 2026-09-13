کاظمی از ورود بیش از ۳۰۰ دادخواست با بیش از ۳۰۲ هزار خواهان به شعب ویژه رسیدگی به خسارات جنگ ۱۲ روزه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - مراسم رونمایی از مستند «رد هویت» با موضوع اقدامات سازمان پزشکی قانونی کشور در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان برگزار شد

علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه در این مراسم با اشاره به ابعاد مختلف جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: امروز در کنار واقعیت سخت‌افزاری و نظامی جنگ، با یک جنگ نرم‌افزاری چندسطحی و چندبعدی در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، فناوری، علمی، حقوقی و رسانه‌ای مواجه هستیم.

وی با تأکید بر اهمیت عرصه رسانه در جنگ ترکیبی افزود: دشمنان از ظرفیت رسانه و جنگ اطلاعاتی برای اثرگذاری بر افکار عمومی استفاده می‌کنند و در عصر شبکه‌های اجتماعی، رویداد‌های واقعی از طریق بازنمایی و بازتولید رسانه‌ای به شکل‌های متفاوتی عرضه می‌شوند.

کاظمی تصریح کرد: در چنین شرایطی باید دو راهبرد را دنبال کنیم؛ نخست، تصویرسازی‌ها و روایت‌های نادرست را از بین ببریم و دوم، روایت واقعی از مقاومت و ایستادگی ملت ایران را بسازیم.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به عملکرد سازمان پزشکی قانونی در جریان جنگ گفت: کارکنان این سازمان در شرایطی که بسیاری در پی حفظ جان خود بودند، شجاعانه در میدان حضور یافتند و اقدامات آنان علاوه بر کمک به کشف حقیقت، مستنداتی برای رسیدگی‌های حقوقی و مطالبه حقوق ملت ایران و همچنین اسناد تاریخی برای ثبت مظلومیت مردم کشورمان ایجاد کرده است.

وی با تشریح بخشی از اقدامات حقوقی انجام‌شده در پی جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: پرونده‌هایی در دادسرا و دادگاه‌های تهران درباره تجاوز دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در حال رسیدگی است و بیش از ۳۰۰ دادخواست با بیش از ۳۰۲ هزار خواهان درباره مطالبه خسارات مادی و معنوی وارد شعب ویژه دادگاهی شده است.

کاظمی افزود: بیش از ۲ هزار نفر برای پیگیری این پرونده‌ها در حال اقدام هستند و دو شعبه ویژه در تهران نیز به این موضوع اختصاص یافته است. همچنین حدود ۶۰۰ مورد مستندسازی از وقایع انجام شده و حدود ۱۱۰ هزار درخواست در فرآیند کارشناسی و مستندسازی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: بیش از ۷۹ هزار مورد خسارت به اماکن شهری ثبت شده و بیش از ۴۵۰۰ گزارش حقوقی درباره جنگ ۱۲ روزه طی یک هفته به سازمان ملل متحد ارائه شده است. همچنین بیش از ۵۰ بیانیه و گزارش در دفاع از حقوق ملت ایران در مجامع بین‌المللی منتشر شده است.

در ادامه این مراسم، محمد یارم‌پور، رئیس مرکز رسانه قوه قضاییه، با قدردانی از کارکنان سازمان پزشکی قانونی گفت: دشمن از تمام ظرفیت‌های خود برای ضربه زدن به ایران اسلامی استفاده می‌کند، اما با کمک و حضور بی‌بدیل مردم تاکنون در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده است.

وی افزود: در پاسخ به طراحی‌های ضدایرانی دشمن، سه‌گانه «اقتدار، خدمت و رحمت» را دنبال می‌کنیم که در این میان، خدمت جایگاه مهمی دارد.

یارم‌پور با اشاره به ضرورت روایت خدمات دستگاه قضایی اظهار کرد: روایت خدمت‌رسانی سازمان پزشکی قانونی کشور باید مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه کارکنان این سازمان در سخت‌ترین، بحرانی‌ترین و مخاطره‌آمیزترین شرایط، به مردم خدمت کردند.

رئیس مرکز رسانه قوه قضاییه با اشاره به تولید مستند «رد هویت» گفت: هدف ما این است که رسانه قوه قضاییه تنها روایتگر خبر نباشد و بتوانیم با استفاده از ظرفیت‌های هنری و تولیدات تصویری، خدمات دستگاه قضایی به مردم را در حوزه‌های مختلف روایت کنیم.

وی ادامه داد: در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، کارکنان سازمان پزشکی قانونی به صورت شبانه‌روزی، فداکارانه و جهادی فعالیت کردند و برای کشف حقیقت، بررسی‌ها و آزمایش‌های پیچیده علمی انجام دادند.

یارم‌پور خاطرنشان کرد: از روز نخست جنگ، همکاران پزشکی قانونی در محل استقرار خود در بهشت زهرا حضور داشتند و خدمات این سازمان را به صورت مستمر ثبت و روایت کردند و مستند «رد هویت» بخشی از نتیجه این تلاش‌هاست.

وی در پایان تأکید کرد که روایت خدمات دستگاه قضایی و سازمان پزشکی قانونی باید در کنار پوشش خبری، با استفاده از فیلم و تولیدات هنری نیز دنبال شود تا اقدامات انجام‌شده برای مردم و نسل‌های آینده به شکل دقیق و ماندگار ثبت شود.