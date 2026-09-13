شربت خاکشیر دارای خواصی دوگانه برای بدن است.

باشگاه خبرنگاران جوان - شربت خاکشیر دارای خواصی دوگانه برای بدن است. در همین رابطه محسن ستاری، متخصص طب سنتی در برنامه انارستان از شبکه افق صحبت کرد و گفت که این شربت هم اسهال و هم یبوست را درمان می‌کند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: درمان بیماری ، طب سنتی ، طب ایرانی
خبرهای مرتبط
علت تشنگی زیاد در هنگام خواب + فیلم
نقش موثر گلاب در داشتن خواب با کیفیت + فیلم
ارتباط اختلالات گوارشی با ناباروری + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تامین اقلام دارویی علی‌رغم محاصره دریایی
علائمی دهانی که ممکن است نشان‌دهنده بیماری‌های جدی باشند
ابرچالش‌های کشور از جنس علوم انسانی است، نه فنی‌مهندسی
آئین نامه رفتاری جدید مایکروسافت برای هوش مصنوعی خود
پرتاب موشک «وگا-سی» و استقرار دو ماهواره اروپایی پایش محیط‌زیست در فضا
اجرای زیست‌بوم جدید برنامه درسی دوره اول ابتدایی در ۲۰۰ مدرسه
کشف هشت کهکشان با سیاه‌چاله‌هایی با جرم فوق‌العاده زیاد
پزشکی خانواده و نظام ارجاع، مسیر عبور از بی‌سامانی به نظام‌مندی در سلامت است
افشای اطلاعاتی از رقیب احتمالی گوگل برای مک‌بوک اپل
عدم کمبود دارو‌های حیاتی و ضروری در کشور
آخرین اخبار
پزشکی خانواده و نظام ارجاع، مسیر عبور از بی‌سامانی به نظام‌مندی در سلامت است
تامین اقلام دارویی علی‌رغم محاصره دریایی
آئین نامه رفتاری جدید مایکروسافت برای هوش مصنوعی خود
پرتاب موشک «وگا-سی» و استقرار دو ماهواره اروپایی پایش محیط‌زیست در فضا
خاصیت انگور برای محافظت از نورون‌ها و مقابله با پارکینسون
افشای اطلاعاتی از رقیب احتمالی گوگل برای مک‌بوک اپل
توسعه ربات‌هایی برای انجام مأموریت در سطح ماه
یک ماده غذایی کم‌کالری برای افزایش احساس سیری و بهبود گوارش
 تجهیز مدارس تهران با ۷۲ هزار بسته ورزشی و ۱۰۰۰ اتاق بهداشت
آمادگی اوپو برای عرضه گوشی هوشمند رده‌بالای خود
عدم کمبود دارو‌های حیاتی و ضروری در کشور
اجرای زیست‌بوم جدید برنامه درسی دوره اول ابتدایی در ۲۰۰ مدرسه
علائمی دهانی که ممکن است نشان‌دهنده بیماری‌های جدی باشند
کشف هشت کهکشان با سیاه‌چاله‌هایی با جرم فوق‌العاده زیاد
ابرچالش‌های کشور از جنس علوم انسانی است، نه فنی‌مهندسی
عدم تزریق داروی ضد ویروسی برای سویه جدید کرونا
مذاکره اورژانس با سازمان استخدامی برای اخذ مجوز جذب ۵ هزار نفر
امروز؛ آخرین فرصت ثبت‌نام کاردانی به کارشناسی ناپیوسته ۱۴۰۵