باشگاه خبرنگاران جوان - نشست تخصصی برنامهریزی برای خرید مرغ تولیدی استان با هدف حمایت از تولیدکنندگان، استمرار روند تولید و تأمین پایدار نیاز مصرفکنندگان، به ریاست سعدی نقشبندی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان برگزار شد.
در این نشست که با حضور معاونان بهبود تولیدات دامی و توسعه بازرگانی سازمان، مدیرکل پشتیبانی امور دام، مدیرکل دامپزشکی، صاحبان زنجیرههای تولید، مدیران و صاحبان کشتارگاههای طیور و مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان برگزار شد، وضعیت تولید و عرضه مرغ، نحوه خرید مرغ تولیدی از مرغداران، ظرفیت کشتارگاههای طیور و راهکارهای تقویت هماهنگی میان تولیدکنندگان، زنجیرههای تولید و کشتارگاهها مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان در این نشست با اشاره به اهمیت صنعت مرغداری در تأمین امنیت غذایی اظهار کرد: حمایت از تولیدکنندگان و فراهم کردن شرایط مناسب برای تداوم فعالیت واحدهای مرغداری از اولویتهای مهم بخش کشاورزی استان است و در این مسیر باید منافع تولیدکننده و مصرفکننده به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.
نقشبندی افزود: خرید بهموقع مرغ تولیدی و ایجاد هماهنگی میان حلقههای مختلف زنجیره تولید، نقش مهمی در جلوگیری از اختلال در روند تولید و کاهش نگرانی مرغداران دارد و باید از ظرفیتهای موجود استان برای مدیریت مناسب تولید و عرضه استفاده شود.
وی بر ضرورت تقویت تعامل میان اتحادیه مرغداران، صاحبان زنجیرههای تولید و کشتارگاههای طیور تأکید کرد و گفت: تصمیمات اتخاذشده باید به گونهای باشد که ضمن صیانت از سرمایهگذاری مرغداران و استمرار تولید، زمینه تأمین مستمر و مناسب گوشت مرغ مورد نیاز مردم نیز فراهم شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با بیان اینکه تولید پایدار نیازمند برنامهریزی دقیق، هماهنگی بین دستگاهی و همراهی تمامی حلقههای زنجیره تولید است، خاطرنشان کرد: این سازمان در چارچوب وظایف خود، پیگیریهای لازم برای رفع موانع موجود و تسهیل فرآیند خرید مرغ تولیدی استان را انجام خواهد داد.
در ادامه این نشست، حاضران دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره مسائل و چالشهای موجود در زمینه خرید، کشتار و عرضه مرغ تولیدی استان مطرح کردند و راهکارهای اجرایی برای ساماندهی فرآیند خرید مرغ و حمایت از استمرار تولید مورد بررسی قرار گرفت.
منبع:جهادکشاورزی استان