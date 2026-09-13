باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، اعلام کرده است که سفر هیئت آمریکایی به مسکو و کییف تا حد زیادی مشخص کرده که برای حلوفصل مناقشه، گامهای بعدی چه باید باشد.
او بامداد یکشنبه در سخنرانی ویدئویی خود در نشست «راهبرد اروپایی یالتا» در کییف این مطلب را بیان کرد و گفت: «میتوانم بگویم که این سفر بسیار موفقیتآمیز بود. فکر میکنم اکنون درک روشنی داریم که گامهای بعدی باید چه باشد.»
درک عوامل مؤثر در حلوفصل بلندمدت
کوشنر در ادامه اظهار داشت که آمریکا به درک مشخصی از عواملی رسیده که میتواند به یک حلوفصل بلندمدت منتهی شود. او همچنین از پیدایش ایدههای تازهای خبر داد که احتمال دارد در آینده نزدیک در نشستی سهجانبه بررسی شود. به گفته او: «امیدواریم بتوانیم بهزودی پیشنهادهای مطرح شده را در مذاکرات سهجانبه بررسی کنیم. ما در حال تلاش برای ترتیب دادن چنین دیداری هستیم.»
شرط کییف برای پایان درگیری
این مقام آمریکایی تأکید کرد که برای خاتمه دادن به درگیری نظامی در اوکراین، کییف باید با عقبنشینی تا خطی که طرف روسی تعیین کرده، موافقت کند. او در این باره توضیح داد: «اگر اوکراین مایل به پایان مناقشه است، باید تا این خط عقبنشینی کند. بدیهی است که بخش باقیمانده توافق از قبل تدوین و مورد توافق قرار گرفته است. ولی در حال حاضر مقامات کییف نمیخواهند این کار را انجام دهند.»
به گفته کوشنر، میانجیهای آمریکایی همچنان در تلاش هستند راهحلی «خلاقانه» بیابند که هم مواضع کییف را در نظر بگیرد و هم با توجه به مواضع مسکو، شرایط لازم برای پایان مناقشه را فراهم کند.
سرزمینها؛ دشوارترین موضوع مذاکرات
داماد دونالد ترامپ در سخنان خود خاطرنشان کرد که موضوع تعلق سرزمینها همچنان دشوارترین بخش مذاکرات برای حلوفصل درگیری در اوکراین است. او گفت: «دشوارترین مسئله همچنان موضوع تعلق سرزمینهاست. فکر میکنم روشن است که این مسئله تا حدی به آنچه در حال حاضر در میدان نبرد رخ میدهد، بستگی دارد.»
به گفته او، اختلافات سرزمینی میان دو طرف اوکراینی و روسی همچنان حلنشده باقی مانده و دشوارترین موضوعات مذاکرات به شمار میرود.
واکنش نماینده ویژه روسیه
در همین رابطه، کیریل دمیتریف، نماینده ویژه رئیسجمهور روسیه در امور همکاریهای سرمایهگذاری و اقتصادی با کشورهای خارجی، در واکنش به این سخنان یادآور شد که جرد کوشنر بهخوبی مواضع مسکو را درک میکند و طرح روسیه برای حلوفصل مسالمتآمیز مناقشه را به کییف منتقل کرده است.
او صبح یکشنبه در کانال خود در پیامرسان «مکس» نوشت: «جرد کوشنر مواضع روسیه را بهخوبی درک میکند و طرح پیشنهادی ما را به اوکراین منتقل کرده است.»
کوشنر به همراه استیو ویتکاف، شنبه گذشته ۵ سپتامبر، به مسکو سفر کردند و در آنجا برای مدت سه ساعت با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، دیدار و گفتگو داشتند. روز بعد، آنها در کییف با ولودیمیر زلنسکی دیدار کردند. پس از این مذاکرات بود که پوتین و دونالد ترامپ نیز تماس تلفنی با یکدیگر داشتند و به مدت یک ساعت نتیجه این سفر را بررسی کردند. جزئیات دقیق گفتوگوهای آنها فاش نشده است.
منبع: تاس