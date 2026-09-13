باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - ناصر دستوریان رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بابلسر و فریدونکنار گفت: کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی این اداره، ۱۹۸ کیلوگرم گوشت گوساله فاسد را در یک واحد آشپزخانه در شهرستان فریدونکنار کشف و معدوم کردند.
او افزود:متخلف به مراجع قضایی معرفی شد و با دستور دادستان شهرستان فریدونکنار، این واحد پلمب گردید.
دستوریان گفت: سلامت مصرفکنندگان اولویت اصلی ماست و با واحدهایی که بهداشت عمومی را به خطر میاندازند، برابر قانون برخورد میشود.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بابلسر در ادامه با هشدار به شهروندان، افزود: از خرید و مصرف گوشت و فرآوردههای خام دامی بدون مهر و مجوز دامپزشکی، نگهداریشده در شرایط غیربهداشتی یا خارج از زنجیره سرد خودداری کنند. گوشت فاسد میتواند عامل انتقال بیماریهای خطرناک باشد؛ در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، موضوع را به اداره دامپزشکی اطلاع دهند تا برخورد قانونی انجام شود.