رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، از ابطال معاینه فنی ۲۹۴ خودرو و اعمال قانون بیش از ۱۴ هزار و ۲۰۰ خودروی دودزا از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار موسوی‌پور گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون پلیس راهور تهران بزرگ با خودرو‌های دودزا برخورد جدی داشته و صد‌ها معاینه فنی باطل و هزاران مورد اعمال قانون خودرو‌های دودزا ثبت شده است.

وی اظهار داشت: همکاران پلیس راهور تهران بزرگ از ابتدای سال ۱۴۰۵تا کنون با خودرو‌های دودزا برخورد قانونی کرده و معاینه فنی ۲۹۴ خودرو باطل شد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: همچنین در همین بازه زمانی، بیش از ۱۴ هزارو ۲۰۰ فقره اعمال قانون برای خودرو‌های دودزا صورت گرفت. این خودرو‌ها عمدتاً شامل وسایل نقلیه فرسوده، فاقد معاینه فنی معتبر یا دارای نقص فنی در سیستم احتراق و اگزوز بوده‌اند.

سردار موسوی پور با اشاره به اهمیت اجرای قانون هوای پاک افزود: پلیس راهور تهران بزرگ با بهره‌گیری از گشت‌های محسوس و نامحسوس، دوربین‌های نظارتی و همکاری با سازمان محیط زیست و شهرداری تهران، طرح‌های مشترکی را برای شناسایی و برخورد با خودرو‌های آلاینده اجرا کرده است. هدف اصلی این اقدامات، کاهش سطح آلاینده‌های هوا و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان تهرانی است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: خودرو‌هایی که دارای نقص فنی هستند، به‌ویژه خودرو‌های دودزا، مشمول ابطال معاینه فنی و توقیف خواهند شد. این خودرو‌ها پس از توقیف ملزم به رفع نقص و دریافت معاینه فنی جدید از مراکز معاینه فنی مجاز هستند.

سردار موسوی پور تأکید کرد: هدف اصلی این اقدامات، کاهش آلودگی هوا و ارتقای سلامت شهروندان است. پلیس راهور تهران بزرگ با جدیت اجرای قوانین را دنبال کرده و اجازه نخواهد داد خودرو‌های فاقد شرایط استاندارد، سلامت عمومی را تهدید کنند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، در پایان از شهروندان خواست تا با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، انجام معاینه فنی منظم، استفاده از سوخت استاندارد و خودداری از تردد با خودرو‌های دودزا، در کاهش آلودگی هوا و حفظ سلامت عمومی مشارکت کنند. همکاری مردم در اجرای طرح‌های ترافیکی و زیست‌محیطی، گامی مؤثر در بهبود کیفیت زندگی شهری خواهد بود.