عملیات اجرایی فاز دوم مجتمع تربیتی-آموزشی موقوفه «حاج خلیل زالی» در شهر جدید با اعتباری بالغ بر ۴.۵ هزار میلیارد تومان صدرا آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجتالاسلام سید عباس موسوی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان فارس در مراسم آغاز عملیات اجرایی این فاز، با اشاره به ضرورت بهروزرسانی نیات واقفان بر اساس نیازهای روز جامعه، اعلام کرد: با اخذ مجوزهای لازم از نماینده ولیفقیه و سازمان اوقاف، ظرفیت پذیرش مددجویان این مرکز از ۵۰ نفرِ مندرج در وقفنامه اولیه، به ۶۰۰ تا ۹۰۰ نفر ارتقا یافته و ظرفیت خدمات درمانی نیز از ۵ تخت به ۵۰ تخت افزایش داده شده است.
او افزود: این مجموعه نه تنها یک پرورشگاه، بلکه یک «پکیج کامل خدمات اجتماعی» شامل فضاهای آموزشی، درمانی، ورزشی، آمفیتئاتر و اقامتی است که با هدف محرومیتزدایی و توانمندسازی جامعه هدف طراحی شده است.
موسوی گفت: این مجتمع که در زمینی به مساحت ۵ هکتار و با زیربنای ۴۰ هزار متر مربع در شهر جدید صدرا برای اسکان و زندگی مددجویان واقع شده است.
مدیرکل اوقاف فارس در بخشی از سخنان خود، از عدم توجه کافی برخی مسئولان اجرایی شیراز نسبت به ظرفیتهای عظیم حوزه وقف گلایه کرد و گفت: این مجموعه یک سرمایه اجتماعی بینظیر برای منطقه است؛ اما متأسفانه با وجود اهمیت راهبردی آن در کاهش آسیبهای اجتماعی، شاهد بازدید و توجه کافی مسئولان از روند اجرای این پروژه ملی نبودهایم.
مرحوم حاج خلیل زالی (متولد ۱۲۴۰ هجری شمسی) از تجار نیکاندیش شیرازی بود که پس از سالها فعالیت اقتصادی در هندوستان، تمامی سرمایه خود را صرف توسعه کشاورزی و زراعت در اراضی شخصی کرد. وی ۵ سال پیش از درگذشت، تمامی اموال خود را با نیت حمایت از ایتام، بیماران بیبضاعت و دانشآموزان نیازمند وقف کرد تا میراثی ماندگار برای نسلهای آینده فارس باقی بماند.
این پروژه اکنون در حالی وارد فاز دوم شده است که علاوه بر صدرا، عواید این موقوفه در سایر نقاط استان از جمله بیضا، خفر و کوار نیز در مسیر خدمات بهداشتی و آموزشی صرف میشود.
حجتالاسلام سید مهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، با اشاره به وجود بیش از ۲۱۷ هزار موقوفه و میلیونها رقبه در کشور، اجرای قانون الزام و صدور اسناد تکبرگی کاداستر را نقطه عطفی در صیانت از حقوق موقوفات دانست و افزود: پس از قرنها، با این اقدامات حقوقی، موقوفات در جایگاه واقعی خود تثبیت و از هرگونه تعرض مصون میمانند.
او با تأکید بر اینکه حمایت از ایتام نباید صرفاً به تأمین نیازهای اولیه محدود شود، نگاه سازمان اوقاف را «نرمافزاری» توصیف کرد و گفت: هدف ما باید زمینهسازی برای تحصیل، مهارتآموزی، اشتغال و مسکن پایدار ایتام باشد. در این میان، حمایت از کودکان معلول و دارای نقص عضو باید در اولویت قرار گیرد، چرا که این قشر کمتر مورد توجه خانوادههای متقاضی سرپرستی هستند، در حالی که پس از دریافت حمایت، توانمندی و عواطف خود را بهخوبی بروز میدهند.
خاموشی همچنین با هشدار نسبت به وضعیت سالمندان در جامعه، بر لزوم انجام کار جهادی برای نگهداری و حمایت از این قشر که در معرض آسیبهای عاطفی و معیشتی هستند، تأکید کرد.
رئیس سازمان اوقاف، الگوی موفق «جایزه ملی البرز» را نشاندهنده پویایی و ماندگاری نیت واقفان دانست و تصریح کرد: وقف به دلیل عدم وابستگی به بودجه نفت و درآمدهای دولتی، ظرفیتی استثنایی برای ورود به موضوعات کمتر دیدهشده و بازکردن گرههای کور اجتماعی است.
خاموشی در بخش پایانی سخنان خود، خطاب به تیم مهندسی و نظارتی پروژه پرورشگاه «حاج خلیل زالی»، دستورات صریحی صادر کرد.
او با یادآوری تجربیات موفق صنعتی در ساختوسازهای سریع در شیراز، از عوامل اجرایی خواست با انضباط کارگاهی، مدیریت مهندسی دقیق و خرید هوشمندانه مصالح، بازه زمانی چهار ساله پروژه را به «کمتر از دو سال» کاهش دهند تا هرچه سریعتر شاهد بهرهبرداری از این خدمت بزرگ به مردم باشیم.