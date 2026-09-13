باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش لرستان از اجرای طرح «حامی» با مشارکت گسترده دانش‌آموزان دوره ابتدایی استان خبر داد؛ طرحی که با هدف شناسایی و رفع ضعف‌های آموزشی و جلوگیری از انباشته شدن مشکلات درسی، در ایام تابستان به اجرا درآمد.

این طرح با راه‌اندازی ۱۴۵ پایگاه آموزشیدر نقاط مختلف استان و مشارکت حدود ۸ هزار دانش‌آموز لرستانی، گامی در مسیر تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان و حمایت از کودکانی بود که در برخی دروس با ضعف و مشکلات یادگیری مواجه هستند.

طرح «حامی»؛ فرصتی برای جبران عقب‌ماندگی‌های درسی

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش لرستان در تشریح جزئیات اجرای این طرح، اظهار کرد: طرح «حامی» با هدف حمایت آموزشی از دانش‌آموزانی که در برخی دروس با ضعف و مشکلات یادگیری مواجه بودند، در ایام تابستان اجرا شد.

معتمدی افزود: این طرح در قالب ۱۴۵ پایگاه آموزشی و با مشارکت حدود ۸ هزار دانش‌آموز لرستانی برگزار شد و دانش‌آموزان هدف، از خدمات آموزشی و برنامه‌های جبرانی برای رفع مشکلات درسی خود بهره‌مند شدند.

وی با اشاره به اهمیت توجه به تفاوت‌های یادگیری دانش‌آموزان، ادامه داد: شناسایی به‌موقع ضعف‌های آموزشی و ارائه حمایت‌های لازم، از مهم‌ترین راهکار‌ها برای جلوگیری از تداوم و انباشته شدن مشکلات درسی دانش‌آموزان است.

حمایت آموزشی؛ راهکاری برای جلوگیری از انباشت مشکلات یادگیری

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش لرستان با تأکید بر ضرورت مداخله به‌موقع در فرایند یادگیری دانش‌آموزان، گفت: اجرای طرح‌های تابستانی در همین راستا دنبال می‌شود تا دانش‌آموزانی که در طول سال تحصیلی با مشکلات آموزشی مواجه بوده‌اند، فرصت بیشتری برای تمرین، یادگیری و تقویت مهارت‌های درسی خود داشته باشند.

بر اساس این گزارش، طرح «حامی» با تمرکز بر دانش‌آموزان نیازمند حمایت آموزشی، تلاش دارد بخشی از چالش‌های یادگیری را پیش از ورود به سال تحصیلی جدید کاهش دهد. ارائه آموزش‌های جبرانی و فراهم کردن فرصت یادگیری در تابستان، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تثبیت آموخته‌ها و تقویت پایه‌های علمی دانش‌آموزان کمک کند.

۱۴۵ پایگاه آموزشی در خدمت دانش‌آموزان لرستانی

اجرای طرح «حامی» در ۱۴۵ پایگاه آموزشی، زمینه حضور و بهره‌مندی حدود ۸ هزار دانش‌آموز را از برنامه‌های حمایتی فراهم کرد. این ظرفیت آموزشی، نشان‌دهنده توجه آموزش و پرورش لرستان به موضوع عدالت آموزشی و ضرورت پشتیبانی از دانش‌آموزانی است که برای پیشرفت تحصیلی به حمایت‌های بیشتری نیاز دارند.

اهمیت این موضوع به‌ویژه در دوره ابتدایی دوچندان است؛ چراکه ضعف در یادگیری مهارت‌های پایه مانند خواندن، نوشتن و محاسبات ریاضی می‌تواند در سال‌های بعدی تحصیل نیز ادامه پیدا کند. از این رو، شناسایی زودهنگام مشکلات و اجرای برنامه‌های جبرانی، نقش مهمی در تقویت مسیر تحصیلی دانش‌آموزان دارد.

طرح «حامی» در لرستان در شرایطی اجرا شد که تعطیلات تابستانی می‌تواند فرصتی مناسب برای توجه ویژه به دانش‌آموزان دارای ضعف درسی باشد. در این دوره، دانش‌آموزان هدف با استفاده از برنامه‌های آموزشی و جبرانی، امکان تمرکز بیشتر بر مباحثی را پیدا می‌کنند که در طول سال تحصیلی در آنها با مشکل مواجه بوده‌اند.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش لرستان نیز بر همین رویکرد تأکید دارد و شناسایی به‌موقع ضعف‌های آموزشی و ارائه حمایت‌های لازم را از راهکار‌های اساسی برای جلوگیری از تداوم مشکلات درسی می‌داند.