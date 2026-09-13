باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس، استاندار گیلان در گفت‌و‌گو با برنامه «صف اول» شبکه خبر سیما گفت: در بخش خدمات، به ویژه تجارت و گردشگری، اتفاقات مهمی در این استان رقم خورده است و مرز آستارا نقش مهمی در این حوزه دارد.

او افزود: در ۵ ماهه امسال، مرز آستارا در واردات رتبه سوم، در صادرات رتبه چهارم و از نظر ترانزیت رتبه پنجم کشور را به خود اختصاص داده است.

استاندار گیلان تصریح کرد: در حوزه حمل‌ونقل هوایی نیز فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت در هفته گذشته نزدیک به ۱۶۰ پرواز داشته که حدود یک‌سوم آنها خارجی بوده است.

حق‌شناس تأکید کرد: پرواز‌های خارجی فرودگاه بین‌المللی رشت به مقاصدی از جمله روسیه، ترکیه و عراق انجام می‌شود و این روند در حال توسعه است. به گفته او، از هفته آینده نیز پرواز‌های فرودگاه سردار جنگل رشت به ترکیه و عراق به‌صورت تقریبا روزانه انجام خواهد شد.

استاندار یادآور شد: توسعه حمل‌ونقل هوایی و فعال بودن مرز‌های زمینی، ظرفیت تجارت، گردشگری و ارتباطات اقتصادی گیلان با کشور‌های منطقه را تقویت می‌کند.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان