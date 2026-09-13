مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری از تداوم بازرسی و ارزیابی فنی سردخانه‌های مشمول استاندارد اجباری در استان خبر داد و گفت: کنترل مستمر شرایط دمایی، رطوبتی و بهداشتی این مراکز، با هدف جلوگیری از فساد مواد غذایی و تضمین کیفیت محصولات در زنجیره تأمین انجام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - سینوش همت‌زاده مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری، با اشاره به اجرای برنامه‌های دوره‌ای بازرسی و ارزیابی فنی سردخانه‌های استان، گفت: سردخانه‌های با ظرفیت بیش از چهار هزار مترمکعب که مشمول استاندارد اجباری هستند، به‌صورت مستمر مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

وی افزود: این بازرسی‌ها با هدف بررسی رعایت الزامات استاندارد، صیانت از سلامت عمومی و تضمین کیفیت مواد غذایی در طول زنجیره تأمین انجام می‌شود.

همت‌زاده با تأکید بر نقش حیاتی سردخانه‌ها در حفظ کیفیت و سلامت محصولات خوراکی، گفت: کنترل دقیق شاخص‌هایی از جمله دما، رطوبت و شرایط بهداشتی در این مراکز، نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت محصول تا زمان مصرف دارد.

مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: برخورداری از سازه مناسب و عایق‌های حرارتی استاندارد، تجهیزات سرمایشی مطمئن، سامانه‌های دقیق پایش دما و رطوبت، سیستم اعلام حریق و رعایت اصول صحیح انبارش و تفکیک مواد خوراکی از مهم‌ترین الزامات مورد ارزیابی در سردخانه‌هاست.

وی ادامه داد: تیم‌های بازرسی اداره کل استاندارد، به‌ویژه بر کنترل شرایط دمایی و پایش مستمر شرایط محیطی تمرکز دارند تا از انحراف از الزامات استاندارد و در نتیجه فساد و افت کیفیت مواد غذایی جلوگیری شود.

همت‌زاده تأکید کرد: رعایت الزامات و پروتکل‌های استاندارد در سردخانه‌ها برای بهره‌برداران الزامی و غیرقابل چشم‌پوشی است و نظارت بر اجرای این الزامات به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: استاندارد ، بازرسی
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