در مجمع عمومی فدراسیون نجات غریق، علاوه بر تأیید عملکرد سال ۱۴۰۴، سند توسعه و تقویم ورزشی سال ۱۴۰۵ این فدراسیون به تصویب اعضا رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجمع عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی به ریاست سیدمحمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای و با حضور کامیار سلطانی مدیرکل امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی، مهین فرهادی‌زاد نماینده کمیته ملی المپیک، مهدی حیدری رئیس فدراسیون و سایر اعضای مجمع به‌صورت حضوری و وبیناری در سالن جلسات وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

رئیس فدراسیون در ابتدای نشست، گزارشی از عملکرد فدراسیون در بخش‌های برگزاری مجامع، نشست‌ها، دوره‌های آموزشی و برنامه‌های فرهنگی در سال ۱۴۰۴ ارائه و در ادامه به موفقیت‌های کسب‌شده ورزشکاران در سال گذشته اشاره کرد.

در این نشست، تقویم ورزشی و سند توسعه راهبردی فدراسیون برای سال ۱۴۰۵ از سوی نایب رئیس اول فدراسیون ارائه شد و پس از بررسی اعضای حاضر، به تصویب رسید. وی همچنین توضیحاتی درباره اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی فدراسیون در سال گذشته ارائه کرد.

در ادامه، حسابرس مستقل، خزانه‌دار و بازرس فدراسیون نیز هر یک به‌صورت جداگانه گزارشی از عملکرد حوزه مربوطه ارائه کردند که مورد بررسی و تأیید اعضای مجمع قرار گرفت.

همچنین اعضای مجمع درباره انتخاب سرپرست نایب رئیس دوم از سوی رئیس فدراسیون، نحوه پرداخت حق‌الزحمه‌ها و آیین‌نامه اداری، مالی و اداری استخدامی که از سوی وزارت ورزش و جوانان ابلاغ شده بود، رأی موافق دادند و در پایان نکات و نقطه‌نظرات خود را ارائه کردند.

برچسب ها: شروین اسبقیان ، فدراسیون نجات غریق
خبرهای مرتبط
کسب کرسی جهانی برای فدراسیون نجات غریق
یک انتصاب عجیب در فدراسیون نجات غریق
اهدای مدال طلای مسابقات نجات غریق جهان به موزه آستان قدس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
شمارش معکوس برای لژیونر‌های مشمول؛ دردسر بزرگ فوتبال ایران در راه است
آبی‌ها چگونه غول قطری را شکست دادند؟
دبیر: کشتی مال مردم است، نه شخص و نه فدراسیون/ اهل باج دادن نیستم+ فیلم
استقلال بدون آسانی؛ آیا آبی‌ها به ستاره شماره یک خود وابسته‌اند؟
نیمکت استقلال هم ستاره دارد؛ اسلامی جواب اعتماد را داد
شکست سنگین یاران رونالدو در امارات با هنرنمایی برادران رحیمی + فیلم
دشت یک امتیازی گل گهر در نخستین تجربه آسیایی
حسین‌زاده به اردوی تیم ملی امید پیوست
اعلام برنامه مسابقات هفته های پنجم تا نهم لیگ یک
زمان اعلام فهرست تیم ملی فوتبال مشخص شد
آخرین اخبار
نیروی زمینی در اهواز برنده شد/ تقابل جباری و مهاجری با تساوی تمام شد
شکست سنگین یاران رونالدو در امارات با هنرنمایی برادران رحیمی + فیلم
مظاهری: برای مدال‌آوری بوکس ایران در ناگویا باید امیدوار به قرعه باشیم
زمان اعلام فهرست تیم ملی فوتبال مشخص شد
اعلام میزبان‌های فینال لیگ قهرمانان ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸
آخرین نکات فنی عبدی به امیدها پیش از دیدار با امارات
دشت یک امتیازی گل گهر در نخستین تجربه آسیایی
حسین‌زاده به اردوی تیم ملی امید پیوست
اضافه شدن مربی روس به کادر فنی تیم ملی هاکی روی یخ
توقف دخنران نوجوان ایران برابر قرقیزستان
اعلام برنامه مسابقات هفته های پنجم تا نهم لیگ یک
عبدی: برای دیدار با امارات آماده‌ایم
وزیر ورزش: مراقبت پزشکی از ملی‌پوشان در ناگویا با دقت بیشتری صورت بگیرد
شمارش معکوس برای لژیونر‌های مشمول؛ دردسر بزرگ فوتبال ایران در راه است
صدیقی: هدف ووشوی ایران در ناگویا؛ تکرار و ارتقای افتخارات گذشته است
پیوند دوباره رفقای دوران کودکی؛ سانتوس خانه جدید کوتینیو شد
نیمکت استقلال هم ستاره دارد؛ اسلامی جواب اعتماد را داد
آبی‌ها چگونه غول قطری را شکست دادند؟
استقلال بدون آسانی؛ آیا آبی‌ها به ستاره شماره یک خود وابسته‌اند؟
دبیر: کشتی مال مردم است، نه شخص و نه فدراسیون/ اهل باج دادن نیستم+ فیلم
آیا بهاروند در تعویق بازی پرسپولیس _ خیبر نقش داشت؟
استاندار بصره: چند بازیکن استقلال را برای تیم خودم می‌خواهم+ فیلم
امید ها در مقابل امارات قرمز می پوشند
پایان بازی‌های انتخابی تیم ملی چوگان ایران؛ نگاه ملی‌پوشان به جام جهانی ۲۰۲۷
سهراب، اسم رمز آبی‌ها برای رستم شدن
نخستین ماموریت آسیایی گل گهر برابر الجزیره
قرارداد بازیکن نیمکت نشین ۲ میلیاردی سنگین‌ است/ درخواستی برای جذب عمری نداشتیم
تیمداری پرسپولیس در لیگ یک منتفی شد
سحرخیزان: سه امتیاز را به هواداران استقلال تقدیم می‌کنم
بختیاری زاده: بازیکنانم فوق العاده بودند/ السد یکی از بهترین تیم های آسیاست