در مجمع عمومی فدراسیون نجات غریق، علاوه بر تأیید عملکرد سال ۱۴۰۴، سند توسعه و تقویم ورزشی سال ۱۴۰۵ این فدراسیون به تصویب اعضا رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجمع عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی به ریاست سیدمحمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای و با حضور کامیار سلطانی مدیرکل امور مشترک فدراسیونهای ورزشی، مهین فرهادیزاد نماینده کمیته ملی المپیک، مهدی حیدری رئیس فدراسیون و سایر اعضای مجمع بهصورت حضوری و وبیناری در سالن جلسات وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.
رئیس فدراسیون در ابتدای نشست، گزارشی از عملکرد فدراسیون در بخشهای برگزاری مجامع، نشستها، دورههای آموزشی و برنامههای فرهنگی در سال ۱۴۰۴ ارائه و در ادامه به موفقیتهای کسبشده ورزشکاران در سال گذشته اشاره کرد.
در این نشست، تقویم ورزشی و سند توسعه راهبردی فدراسیون برای سال ۱۴۰۵ از سوی نایب رئیس اول فدراسیون ارائه شد و پس از بررسی اعضای حاضر، به تصویب رسید. وی همچنین توضیحاتی درباره اصلاحیه آییننامه اجرایی فدراسیون در سال گذشته ارائه کرد.
در ادامه، حسابرس مستقل، خزانهدار و بازرس فدراسیون نیز هر یک بهصورت جداگانه گزارشی از عملکرد حوزه مربوطه ارائه کردند که مورد بررسی و تأیید اعضای مجمع قرار گرفت.
همچنین اعضای مجمع درباره انتخاب سرپرست نایب رئیس دوم از سوی رئیس فدراسیون، نحوه پرداخت حقالزحمهها و آییننامه اداری، مالی و اداری استخدامی که از سوی وزارت ورزش و جوانان ابلاغ شده بود، رأی موافق دادند و در پایان نکات و نقطهنظرات خود را ارائه کردند.