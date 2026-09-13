نمایشگاه «شمایل‌نگاران» شامل منتخبی از بیش از ۱۰۰ قطعه نقاشی مذهبی، شمایل‌نگاری و پرده‌های قهوه‌خانه‌ای متعلق به دوره‌های قاجار و پهلوی در باغ‌موزه هنر ایرانی برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایشگاه «شمایل‌نگاران» شامل منتخبی از بیش از ۱۰۰ قطعه نقاشی مذهبی، شمایل‌نگاری و پرده‌های قهوه‌خانه‌ای متعلق به دوره‌های قاجار و پهلوی از مجموعه ارزشمند و منحصربه‌فرد سرژ آواکیان، گرافیست، نقاش و مجموعه‌دار برجسته ایرانی-ارمنی، از ۲۷ شهریور تا ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵ از سوی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در باغ‌موزه هنر ایرانی برگزار می‌شود.

این آثار که شامل نقاشی پشت‌شیشه، نقاشی روی بوم و چوب و نمونه‌هایی از چاپ سنگی است، برای نخستین بار به‌صورت عمومی به نمایش درمی‌آیند. مجموعه حاضر یکی از بزرگ‌ترین و متنوع‌ترین گردآوری‌های شمایل‌های شیعی، تصاویر عرفا و دراویش و صحنه‌های حماسی شاهنامه در حوزه هنرهای عامیانه و مقدس ایران به شمار می‌رود.

سرژ آواکیان (۱۳۱۷–۱۳۹۹) همراه با مارکو گریگوریان در دهه پنجاه شمسی نقش مهمی در نجات و احیای میراث نقاشی قهوه‌خانه‌ای و شمایل‌نگاری مذهبی ایفا کرد. او با حمایت از هنرمندانی چون حسین قوللرآقاسی، حسین همدانی و محمد مدبر و گردآوری آثار قدیمی، بخش مهمی از حافظه تصویری هنر ایرانی را حفظ نمود.

نمایشگاه «شمایل‌نگاران» فرصتی است برای بازخوانی هنرهای تصویری قدیم و ایجاد پیوند میان میراث گذشته و مخاطب امروز.

ساعات بازدید:
شنبه تا چهارشنبه ۱۱ تا ۱۸
پنج‌شنبه و جمعه ۱۶ تا ۱۹
باغ‌موزه هنر ایرانی (میدان تجریش، خیابان شهید دربندی، خیابان دکتر حسابی)

برچسب ها: موزه ، نمایشگاه
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