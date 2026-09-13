باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - بهنام سعیدی دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در رادیو گفتگو درباره تبعات تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان گفت: جنگی که آمریکا برخلاف قواعد بینالملل علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد، مبتنی بر محاسباتی بود که در نهایت اشتباه از آب درآمد. آمریکا تصور میکرد میتواند با تعریف اهداف مشخص و آغاز یک جنگ، به دستاوردهایی دست پیدا کند که منافع این کشور را تأمین کند، اما نهتنها به اهداف تعیینشده خود دست نیافت، بلکه در حقیقت در باتلاقی گرفتار شد که در حال حاضر راه برونرفت روشنی از آن ندارد.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس با بیان اینکه آمریکا برای خروج از این وضعیت، دو یا چند گزینه را در دستور کار خود دارد، اظهار کرد: یکی از این گزینهها ادامه جنگ و تلاش برای فرسایشی کردن منازعه است. گزینه دیگر، ورود به گفتوگو و مذاکره با جمهوری اسلامی ایران است. با این حال، در هر دو حالت، چه آمریکا بخواهد جنگ را ادامه دهد و چه وارد مذاکره شود، راهی جز تسلیم شدن در برابر اراده ملت ایران نخواهد داشت و گزینه دیگری پیش روی آن وجود ندارد.
این نماینده مجلس میگوید اگر جنگ ادامه پیدا کند، ضرباتی که جمهوری اسلامی ایران، همانگونه که در جنگ 12 روزه و جنگ رمضان شاهد بودیم، وارد خواهد کرد؛ ضرباتی کوبنده، قاطعانه و برای آمریکاییها بسیار پرهزینه خواهد بود. امروز آمریکاییها در برابر شجاعت رزمندگان اسلام عملاً با محدودیتهای جدی مواجه هستند و اقدام مؤثری از دستشان برنمیآید؛ چراکه روند و استراتژی جمهوری اسلامی ایران نسبت به پیش از جنگ رمضان بهطور کامل تغییر کرده است.
دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: در جنگهای طولانی، صرفاً قدرت نظامی تعیینکننده نیست. تنها سلاح و مهمات نیستند که نتیجه میدان را مشخص میکنند، بلکه عوامل متعدد دیگری نیز در پیروزی یا شکست یک طرف نقش دارند. جمهوری اسلامی ایران بهخوبی این عوامل و راهبردها را شناخته و در میدان عمل به کار گرفته است. از همین رو، هنگامی که آمریکا اقدامی علیه جمهوری اسلامی ایران انجام میدهد، بلافاصله با واکنشی سریع، قاطع و تلافیجویانه از سوی ایران مواجه میشود.
سعیدی تاکید کرد: واکنش ایران بسیار سریع است و استفاده از موشکهایی که امروز در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار دارد در کنار تغییر شیوههای عملیاتی، موجب شده است ارتش آمریکا با نوعی شوک و سردرگمی مواجه شود.
عضو هیئترئیسه فراکسیون محور مقاومت مجلس تاکید کرد: ایران در طول این سالها آموخته است که چگونه از ظرفیت عملیاتهای نظامی و شیوههای جدید جنگی استفاده کند، توان تهاجمی خود را افزایش دهد، این توان را حفظ کند و عملیاتهای خود را استمرار ببخشد لذا جمهوری اسلامی ایران امروز این رویکرد را بهصورت جدی در دستور کار خود قرار داده است. تجربههای اخیر نشان داده که ایران به کشوری تاریخساز تبدیل شده است؛ ایران کشوری نیست در زمینی که دشمن برایش تعریف میکند بجنگد، بلکه خود درباره تصمیمات، استراتژیها و راهبردهایش تصمیم میگیرد بنابراین، اگر جنگ ادامه پیدا کند، کشوری که بیشترین آسیب را خواهد دید و منافعش بهشدت در معرض تهدید قرار خواهد گرفت، آمریکا خواهد بود.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس اضافه کرد: نکته دیگر این است که اگر آمریکا بخواهد گفتوگو و مذاکره کند، چارهای جز پذیرش شروط جمهوری اسلامی ایران نخواهد داشت. همانطور که در تفاهمنامهای که با آمریکاییها امضا شد شاهد بودیم، متأسفانه آمریکا قابل اعتماد نیست. این کشور پس از خروج از برجام، بار دیگر توافقات و تعهدات خود را زیر پا گذاشت و رئیسجمهور آمریکا چارهای ندارد جز اینکه تقاهمنامه با ایران را اجرا کند.
دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: اکنون نیز آمریکا چارهای ندارد جز اینکه توقف کامل جنگ را بپذیرد البته موضوع صرفاً توقف جنگ نیست؛ بلکه باید از تهدید نیز دست بردارد. رژیم صهیونیستی باید از لبنان عقبنشینی کند، محاصرهای که علیه یمن اعمال شده باید پایان یابد و محاصره دریایی علیه ایران نیز باید متوقف شود.
سعیدی گفت: ۲۴ میلیارد دلار از داراییهای ایران که بهناحق مسدود شده، باید آزاد شود و در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد. آمریکاییها اساساً صلاحیتی ندارند که درباره توان هستهای و موشکی ایران اظهار نظر کنند لذا این باید عدم مداخله خود را در این زمینه بهصراحت اعلام کنند.
عضو هیئترئیسه فراکسیون محور مقاومت مجلس تاکید کرد: این جمهوری اسلامی ایران است که درباره منافع و امنیت ملی خود تصمیم میگیرد و بر اساس مجموعهای از عوامل، از جمله ضرورت حفظ نقش بازدارندگی در برابر استکبار، تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس بیان کرد: آمریکا در حقیقت امروز از ابعاد مختلف با آسیب به حیثیت و اعتبار خود مواجه شده است. کشوری که سالها ادعای ابرقدرتی داشت، هنگامی که وارد میدان رزم شد، با چالش جدی مواجه شد. این در حالی است که چندین کشور منطقه با آمریکا همکاری میکردند، رژیم صهیونیستی در کنار آن قرار داشت و ناتو نیز به اشکال مختلف از آن حمایت میکرد؛ با این حال، آمریکا نتوانست در برابر جمهوری اسلامی ایران، با آن پشتوانه گسترده مردمی، به اهداف خود دست پیدا کند.
این نماینده مجلس میگوید امروز مفهوم ابرقدرتی آمریکا به چالش کشیده شده است. افکار عمومی جهان دیگر این ادعا را نمیپذیرد. کشورهای منطقه نیز متوجه شدهاند که پیمانها و ترتیبات امنیتی آمریکا دیگر از اهمیت و اعتباری که پیشتر برای آن قائل بودند برخوردار نیست و این پیمانهای امنیتی متزلزل هستند.
دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عنوان کرد: آمریکا امروز با کشوری به نام جمهوری اسلامی ایران مواجه است؛ کشوری با رزمندگانی شجاع و مردمی که تا پای جان از خاک و سرزمین خود دفاع میکنند. آمریکا چارهای جز این ندارد که بپذیرد در محاسبات خود اشتباه کرده است و برای اینکه بخواهد این اشتباه را اعلام کند، باید به ایران امتیاز بدهد.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس اضافه کرد: به تعبیر یکی از تحلیلگران آمریکایی، ترامپ باید «هنر خوب باختن» را یاد بگیرد. به این معنا که اگر آمریکا شکست را پذیرفته است، اما باید این هنر را داشته باشد که این شکست را با زیرکی بپذیرد، از جنگ خارج شود و از منطقه خلیج فارس عقبنشینی کند.
سعیدی گفت: راه خروج آمریکا از این وضعیت، در نهایت پذیرش شروط جمهوری اسلامی ایران و اعطای امتیاز است. اگر آمریکا این شروط را بپذیرد، شاید بتواند روزنهای برای نجات خود از این باتلاق پیدا کند البته اگر آمریکا مسیر دیگری را انتخاب کند، جمهوری اسلامی ایران برای مواجهه با هر سناریویی آمادگی دارد. اگر جنگ ادامه پیدا کند، ایران تجربه این وضعیت را در میدان آزموده است. در همین اقدام نظامی اخیر نیز که چند روز پیش انجام شد، شاهد وارد آمدن ضرباتی به چند نفتکش بودیم. در این عملیات، ضرباتی که ایران وارد کرد، حداقل 10 برابر آنچه بود که آنها انجام دادند.
عضو هیئترئیسه فراکسیون محور مقاومت مجلس اظهار کرد: مسیر منطقی برای آمریکا این است که به ایران امتیاز بدهد، شروط جمهوری اسلامی ایران را بپذیرد و منطقه را ترک و پایگاههای خود را جمع کند. مهمتر از همه، باید این تجربه برای آمریکا به یک درس تبدیل شود تا در امور سایر کشورها دخالت نکند ازجمله جمهوری اسلامی ایران که نشان داده است هیچ ابرقدرتی نمیتواند در برابر عظمت، اراده و ایستادگی ملت بزرگ ایران اسلامی بایستد.