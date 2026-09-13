سعیدی می‌گوید اکنون آمریکا چاره‌ای ندارد جز اینکه تفاهم‌نامه با ایران را اجرا کند و توقف کامل جنگ را بپذیرد البته باید از تهدید نیز دست بردارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - بهنام سعیدی دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در رادیو گفتگو درباره تبعات تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان گفت: جنگی که آمریکا برخلاف قواعد بین‌الملل علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد، مبتنی بر محاسباتی بود که در نهایت اشتباه از آب درآمد. آمریکا تصور می‌کرد می‌تواند با تعریف اهداف مشخص و آغاز یک جنگ، به دستاوردهایی دست پیدا کند که منافع این کشور را تأمین کند، اما نه‌تنها به اهداف تعیین‌شده خود دست نیافت، بلکه در حقیقت در باتلاقی گرفتار شد که در حال حاضر راه برون‌رفت روشنی از آن ندارد.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس با بیان اینکه آمریکا برای خروج از این وضعیت، دو یا چند گزینه را در دستور کار خود دارد، اظهار کرد:  یکی از این گزینه‌ها ادامه جنگ و تلاش برای فرسایشی کردن منازعه است. گزینه دیگر، ورود به گفت‌وگو و مذاکره با جمهوری اسلامی ایران است. با این حال، در هر دو حالت، چه آمریکا بخواهد جنگ را ادامه دهد و چه وارد مذاکره شود، راهی جز تسلیم شدن در برابر اراده ملت ایران نخواهد داشت و گزینه دیگری پیش روی آن وجود ندارد.

این نماینده مجلس می‌گوید اگر جنگ ادامه پیدا کند، ضرباتی که جمهوری اسلامی ایران، همان‌گونه که در جنگ 12 ‌روزه و جنگ رمضان شاهد بودیم، وارد خواهد کرد؛ ضرباتی کوبنده، قاطعانه و برای آمریکایی‌ها بسیار پرهزینه خواهد بود. امروز آمریکایی‌ها در برابر شجاعت رزمندگان اسلام عملاً با محدودیت‌های جدی مواجه هستند و اقدام مؤثری از دستشان برنمی‌آید؛ چراکه روند و استراتژی جمهوری اسلامی ایران نسبت به پیش از جنگ رمضان به‌طور کامل تغییر کرده است.

دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: در جنگ‌های طولانی، صرفاً قدرت نظامی تعیین‌کننده نیست. تنها سلاح و مهمات نیستند که نتیجه میدان را مشخص می‌کنند، بلکه عوامل متعدد دیگری نیز در پیروزی یا شکست یک طرف نقش دارند. جمهوری اسلامی ایران به‌خوبی این عوامل و راهبردها را شناخته و در میدان عمل به کار گرفته است. از همین رو، هنگامی که آمریکا اقدامی علیه جمهوری اسلامی ایران انجام می‌دهد، بلافاصله با واکنشی سریع، قاطع و تلافی‌جویانه از سوی ایران مواجه می‌شود. 

سعیدی تاکید کرد: واکنش ایران بسیار سریع است و استفاده از موشک‌هایی که امروز در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار دارد در کنار تغییر شیوه‌های عملیاتی، موجب شده است ارتش آمریکا با نوعی شوک و سردرگمی مواجه شود.

عضو هیئت‌رئیسه فراکسیون محور مقاومت مجلس تاکید کرد: ایران در طول این سال‌ها آموخته است که چگونه از ظرفیت عملیات‌های نظامی و شیوه‌های جدید جنگی استفاده کند، توان تهاجمی خود را افزایش دهد، این توان را حفظ کند و عملیات‌های خود را استمرار ببخشد لذا جمهوری اسلامی ایران امروز این رویکرد را به‌صورت جدی در دستور کار خود قرار داده است. تجربه‌های اخیر نشان داده که ایران به کشوری تاریخ‌ساز تبدیل شده است؛ ایران کشوری نیست در زمینی که دشمن برایش تعریف می‌کند بجنگد، بلکه خود درباره تصمیمات، استراتژی‌ها و راهبردهایش تصمیم می‌گیرد بنابراین، اگر جنگ ادامه پیدا کند، کشوری که بیشترین آسیب را خواهد دید و منافعش به‌شدت در معرض تهدید قرار خواهد گرفت، آمریکا خواهد بود.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس اضافه کرد: نکته دیگر این است که اگر آمریکا بخواهد گفت‌وگو و مذاکره کند، چاره‌ای جز پذیرش شروط جمهوری اسلامی ایران نخواهد داشت. همان‌طور که در تفاهم‌نامه‌ای که با آمریکایی‌ها امضا شد شاهد بودیم، متأسفانه آمریکا قابل اعتماد نیست. این کشور پس از خروج از برجام، بار دیگر توافقات و تعهدات خود را زیر پا گذاشت و رئیس‌جمهور آمریکا چاره‌ای ندارد جز اینکه تقاهم‌نامه با ایران را اجرا کند.

دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: اکنون نیز آمریکا چاره‌ای ندارد جز اینکه توقف کامل جنگ را بپذیرد البته موضوع صرفاً توقف جنگ نیست؛ بلکه باید از تهدید نیز دست بردارد. رژیم صهیونیستی باید از لبنان عقب‌نشینی کند، محاصره‌ای که علیه یمن اعمال شده باید پایان یابد و محاصره دریایی علیه ایران نیز باید متوقف شود.

سعیدی گفت: ۲۴ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران که به‌ناحق مسدود شده، باید آزاد شود و در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد. آمریکایی‌ها اساساً صلاحیتی ندارند که درباره توان هسته‌ای و موشکی ایران اظهار نظر کنند لذا این باید عدم مداخله خود را در این زمینه به‌صراحت اعلام کنند.

عضو هیئت‌رئیسه فراکسیون محور مقاومت مجلس تاکید کرد: این جمهوری اسلامی ایران است که درباره منافع و امنیت ملی خود تصمیم می‌گیرد و بر اساس مجموعه‌ای از عوامل، از جمله ضرورت حفظ نقش بازدارندگی در برابر استکبار، تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس بیان کرد: آمریکا در حقیقت امروز از ابعاد مختلف با آسیب به حیثیت و اعتبار خود مواجه شده است. کشوری که سال‌ها ادعای ابرقدرتی داشت، هنگامی که وارد میدان رزم شد، با چالش جدی مواجه شد. این در حالی است که چندین کشور منطقه با آمریکا همکاری می‌کردند، رژیم صهیونیستی در کنار آن قرار داشت و ناتو نیز به اشکال مختلف از آن حمایت می‌کرد؛ با این حال، آمریکا نتوانست در برابر جمهوری اسلامی ایران، با آن پشتوانه گسترده مردمی، به اهداف خود دست پیدا کند.

این نماینده مجلس می‌گوید امروز مفهوم ابرقدرتی آمریکا به چالش کشیده شده است. افکار عمومی جهان دیگر این ادعا را نمی‌پذیرد. کشورهای منطقه نیز متوجه شده‌اند که پیمان‌ها و ترتیبات امنیتی آمریکا دیگر از اهمیت و اعتباری که پیش‌تر برای آن قائل بودند برخوردار نیست و این پیمان‌های امنیتی متزلزل هستند.

دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عنوان کرد: آمریکا امروز با کشوری به نام جمهوری اسلامی ایران مواجه است؛ کشوری با رزمندگانی شجاع و مردمی که تا پای جان از خاک و سرزمین خود دفاع می‌کنند. آمریکا چاره‌ای جز این ندارد که بپذیرد در محاسبات خود اشتباه کرده است و برای اینکه بخواهد این اشتباه را اعلام کند، باید به ایران امتیاز بدهد.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس اضافه کرد: به تعبیر یکی از تحلیلگران آمریکایی، ترامپ باید «هنر خوب باختن» را یاد بگیرد. به این معنا که اگر آمریکا شکست را پذیرفته است، اما باید این هنر را داشته باشد که این شکست را با زیرکی بپذیرد، از جنگ خارج شود و از منطقه خلیج فارس عقب‌نشینی کند.

سعیدی گفت: راه خروج آمریکا از این وضعیت، در نهایت پذیرش شروط جمهوری اسلامی ایران و اعطای امتیاز است. اگر آمریکا این شروط را بپذیرد، شاید بتواند روزنه‌ای برای نجات خود از این باتلاق پیدا کند البته اگر آمریکا مسیر دیگری را انتخاب کند، جمهوری اسلامی ایران برای مواجهه با هر سناریویی آمادگی دارد. اگر جنگ ادامه پیدا کند، ایران تجربه این وضعیت را در میدان آزموده است. در همین اقدام نظامی اخیر نیز که چند روز پیش انجام شد، شاهد وارد آمدن ضرباتی به چند نفتکش بودیم. در این عملیات، ضرباتی که ایران وارد کرد، حداقل 10 برابر آنچه بود که آنها انجام دادند.

عضو هیئت‌رئیسه فراکسیون محور مقاومت مجلس اظهار کرد: مسیر منطقی برای آمریکا این است که به ایران امتیاز بدهد، شروط جمهوری اسلامی ایران را بپذیرد و منطقه را ترک و پایگاه‌های خود را جمع‌ کند. مهم‌تر از همه، باید این تجربه برای آمریکا به یک درس تبدیل شود تا در امور سایر کشورها دخالت نکند ازجمله جمهوری اسلامی ایران که نشان داده است هیچ ابرقدرتی نمی‌تواند در برابر عظمت، اراده و ایستادگی ملت بزرگ ایران اسلامی بایستد.

برچسب ها: جنگ با آمریکا ، رژیم صهیونیستی ، جنگ رمضان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
تنگه هرمز را رها کنیم، جنگ سوم رخ می‌دهد
۲۱:۱۰ ۲۳ شهريور ۱۴۰۵
تنگه هرمز را رها کنیم، جنگ سوم رخ می‌دهد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۹ ۲۳ شهريور ۱۴۰۵
تاریخ : ۲۳ - شهریور - ۱۴۰۵
بحرین برای حضور در مذاکرات هرمز خواستار غرامت از ایران شد؟ بحرین از سال ۱۳۵۹ تاکنون شریک جرم جنایت های آمریکایی ها جنایتکار در منطقه بوده است.
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۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۳ ۲۳ شهريور ۱۴۰۵
دولت وحشی آمریکا جنایتکار از خردادماه سال 1404 تاکنون به دنبال بی ثبات کردن منطقه بوده است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۵ ۲۳ شهريور ۱۴۰۵
تاریخ : ۲۳ - شهریور - ۱۴۰۵
نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار از سال ۲۰۰۱ تاکنون در بحرین و سایر کشورهای منطقه چه غلطی می کنند؟
Iran (Islamic Republic of)
مهران
۱۰:۰۶ ۲۳ شهريور ۱۴۰۵
آمریکا جز خیانت کاری نمیکند. تفاهم نامه را هم اجرا نخواهد کرد. پایگاههایش را نیز رها نخواهد کرد. تنها راه حل ، راه حل نظامی است. باید به زور از منطقه اخراجش کنیم. کشورهای عربی راهم باید تهدید کرد که در صورت اجازه به آمریکا برای احیای پایگاهها ، دشمن تلقی خواهد شد. اینها جز زبان زور زبانی را نمیفهمند. دیپلماسی و مذاکره چیزی را حل نمیکند چون آمریکا به هیچ تفاهمی و هیچ توافقی عمل نخواهد کرد. هر دولتی در آمریکا سر کار باشد هم فرقی نمیکند. تنها راه حل ، راه حل نظامیست متاسفانه ...
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۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۵ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
چقدر خوشخیال هستید...ترامپ درصورتی به میز برمیگرده که یک نقشه وحشیانه و شگفتانه در کمال نامردی برای ایران ومنطقه توی جیبش باشه .
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۱ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
مشکل تنگه هرمز در نشست فردا در عمان، حل نخواهد شد و حل نمی شود.
مشکل اصلی کشورمان با آمریکا، کشورهای اروپایی و اسرائیل است، نه عمان
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۷ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
تاریخ : ۲۲ - شهریور - ۱۴۰۵
عملکرد و نشست کشور‌های عضو بریکس هیچ فایده ای، نتیجه ای، سودی و ارزشی برای مردم ایران و کشور ایران ندارد و تاکنون هم نداشته است. مشکلات مردم ایران و کشور ایران هم توسط پزشکیان حل نخواهد شد و حل نمی شود و از سال ۱۴۰۳ تاکنون برای مردم ایران ثابت شده است.
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۸ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
دولت وحشی آمریکا جنایتکار به دنبال بی ثبات کردن منطقه است
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۶ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
تاریخ : ۲۲ - شهریور - ۱۴۰۵
هیچ ارزشی برای قطعنامه شورای حکام علیه ایران،قائل نیستیم و این در حالی است که متأسفانه آژانس خیانتکار از خردادماه سال ۱۴۰۴ تاکنون حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را محکوم نکرده است
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۷ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
و تا زمان که ترامپ جنایتکار رئیس جمهور آمریکاست و هیچ توافق صلحی میان ایران و آمریکا شکل نخواهد گرفت
وضعیت منطقه را با دقت زیر نظر داریم
۲
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۹ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
محاکمه جنایتکاران جنگی در دادگاه‌های بین‌المللی یک ضرورت تاریخی است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۹ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
ترامپ می‌خواهد جهان را به پناهگاهی امن برای جنایتکاران جنگی تبدیل کند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۹ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
ترامپ به عنوان یک جنایتکار جنگی باید محاکمه شود
ترامپ را به عنوان یک جنایتکار جنگی مورد پیگرد قرار دهیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۰ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
در یک دادگاه بی‌طرف بین‌المللی ترامپ به عنوان جنایتکار محاکمه می شد امروز آمریکا دیگر یک قدرت نیست بلکه یک غول بی شاخ و دم است. هم شاخ آمریکا شکسته شده و هم دم آن بریده شده است. نشانه‌های آن را می‌توا ‏ترامپ باید به عنوان جنایتکار جنگی شناسایی و محاکمه شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۸ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
ترامپ به عنوان یک جنایتکار جنگی باید محاکمه شود
ترامپ را به عنوان یک جنایتکار جنگی مورد پیگرد قرار دهیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۰ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
آمریکا، غرب، عربستان سعودی، امارات، رژیم کودک کش صهیونیستی، تروریسم، القاعده، داعش و دیگر گروه های تروریستی برای ما یکی هستند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۰ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
تجاوزات نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار به ایران با همدستی رژیم صهیونیستی، انگلیس و ناتو ادامه دارد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۶ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
🎥 تنگه هرمز با اقتدار نیروهای مسلح ایران کنترل می‌شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۶ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
توافق با عمان به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۸ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
احتمال افزایش درگیری‌ها در خاورمیانه| آسمان امارات بسته شد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۰ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
عمان نماینده آمریکا در منطقه است
عمان از طرف آمریکا با ایران در منطقه و... مذاکره می کند پس مذاکره و همکاری ایران عمان غلط و اشتباه تاست.
عملکرد سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم از سال 1392 تاکنون در مذاکره، منطقه و جهان به نفع مردم ایران و کشور ایران نبوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۷ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
جنگ علیه ایران غیرقانونی بود ولی اما متأسفانه سران بی ادب آمریکا جنایتکار درک نمی کنند، نمی دانند و نمی فهمند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۹ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
چرا ناوهای آمریکایی در امان نیستند؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۰ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
تکرار تهدیدها نشان‌دهنده ناتوانی اطلاعاتی دشمن است
Iran (Islamic Republic of)
Mohsen
۱۳:۳۲ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
ترامپ با افزایش نرخ سود سپرده راحت ثروت مورد نیاز جنگ علیه سپاه ایران را تامین خواهد نمود.
او حاضر هست نرخ سود را 90 درصد کند تا مشکلاتی مثل کاهش ارزش ریال دربرابردلاررابوجود آورد.
۱
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۷ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
تفاهم نامه ای که برای شما برد باشد همان ساخت بمب اتم هست که اتفاقا در اینصورت کل دنیا به قواعد تفاهم پایبند خواهند بود
۳
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۱ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
چرا اینقدر کودکانه می‌اندیشید
چرا و چگونه شکست میخورد وقتی شما توانایی زدن ناوهای آمریکا را ندارید
۲
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۳ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
تفاهم نکنید تادرباتلاق ایران خفه شود
۳
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۲ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
ترامپ دیوانه باید ترور شود و رژیم صهیونیستی هم نابود شود البته که اسرائیل دیر یا زود نابود است چاره ای جز نابودی ندارد
۲
۱۱
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