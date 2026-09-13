مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری از برگزاری دوره تخصصی الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵ با مشارکت ۴۹ نفر از مدیران کنترل کیفیت واحد‌های تولیدی و کارشناسان اداره کل خبر داد دوره‌ای که در مجموع ۳۹۲ نفر-ساعت آموزش تخصصی را به ثبت رساند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - سینوش همت‌زاده مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری، از برگزاری دوره آموزشی الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵ برای مدیران کنترل کیفیت واحد‌های تولیدی استان خبر داد و گفت: این دوره با هدف توانمندسازی مدیران کنترل کیفیت و ارتقای دانش فنی کارشناسان در زمینه استقرار و پیاده‌سازی استاندارد‌های بین‌المللی برگزار شد.

وی افزود: ارتقای نظام مدیریت کیفیت در واحد‌های تولیدی می‌تواند زمینه‌ساز کاهش ضایعات، افزایش بهره‌وری و بهبود فرآیند‌های تولید شود و بر همین اساس، آموزش تخصصی مدیران کنترل کیفیت در دستور کار قرار گرفته است.

همت‌زاده تصریح کرد: هدف از برگزاری این دوره، همسوسازی فرآیند‌های تولیدی با الزامات استاندارد‌های جهانی و تقویت توان اجرایی مدیران و کارشناسان در واحد‌های تولیدی است.

مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری گفت: این دوره در مردادماه سال جاری با مشارکت فعال ۴۹ نفر از مدیران کنترل کیفیت واحد‌های تولیدی و کارشناسان اداره کل و در مدت هشت ساعت برگزار شد که در مجموع ۳۹۲ نفر-ساعت آموزش تخصصی به ثبت رسید.

وی تأکید کرد: توسعه آموزش‌های تخصصی و ارتقای دانش مدیران کنترل کیفیت، از محور‌های مؤثر در تقویت زیرساخت‌های کیفیت و حرکت واحد‌های تولیدی استان به سمت الزامات و استاندارد‌های بین‌المللی است.

برچسب ها: استاندارد ، کنترل کیفیت
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