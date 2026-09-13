باشگاه خبرنگاران جوان - مصرف سوخت برای رانندگان یکی از مهمترین مسائل به شمار می‌رود. اما بر اساس اجرای ضوابط جدید دولت، سهمیه‌بندی بنزین برای خودرو‌های داخلی از دریافت سهمیه بنزین با نرخ اول و دوم حذف شدند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام. چرا در کارت سوخت خودرو‌های داخلی مدل ۱۴۰۵، مثلا دنا پلاس، فقط سهمیه سوم بنزین موجود است. به واحد مربوطه در شرکت نفت در شیراز مراجعه کردیم وگفتند در قانون جدید سهمیه به خودرو‌های مدل ۱۴۰۵ تعلق نمی‌گیرد. لطفا پیگیری کنید.

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