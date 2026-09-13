باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - اپل از نخستین آیفون تاشوی خود با نام «iPhone Duo» و قیمت پایه ۱۹۹۹ دلار رونمایی کرد؛ اقدامی که نشان‌دهنده بزرگ‌ترین تغییر در طراحی ظاهری این دستگاه نمادین از زمان عرضه نخستین آیفون تاکنون است.

با این حال، گوشی جدید با انتقاد کاربران چپ‌دست مواجه شده است؛ کسانی که معتقدند طراحی آن ممکن است استفاده از دستگاه را دشوارتر کند و حتی نگران‌اند که عملاً برایشان غیرقابل استفاده شود.

آیفون Duo دارای بزرگ‌ترین نمایشگر داخلی در تاریخ آیفون (با ابعاد ۷.۶ اینچ) و یک نمایشگر خارجی ۵.۴ اینچی است و وزنی کمی بیش از نیم پوند (حدود ۲۲۷ گرم) دارد. این گوشی در حالت تاشده ضخامتی کمی بیش از ۳ اینچ (حدود ۷.۶ سانتی‌متر) پیدا می‌کند که قرار دادن آن در جیب را آسان‌تر می‌سازد.

ورود اپل به بازار گوشی‌های تاشو با «iPhone Duo»

اپل این گوشی را در حالت تاشده، دستگاهی «جمع‌وجور و خوش‌دست» توصیف می‌کند و خاطرنشان می‌سازد که برای دسترسی آسان‌تر، «کنترل‌های اصلی به کناره دستگاه» منتقل شده‌اند.

مشکل کاربران چپ‌دست

اینجاست که کاربران چپ‌دست متوجه یک نقص در طراحی می‌شوند. برخلاف آیفون‌های سنتی که در آنها نوار ناوبری و دکمه‌های کنترلی معمولاً در بالا یا پایین صفحه قرار دارند، طراحی مدل Duo این عناصر را در یک سمت دستگاه جای داده است.

این موضوع شامل دکمه «Touch ID» نیز می‌شود که در مدل جدید جایگزین «Face ID» شده و با دکمه کناری دستگاه ادغام گردیده است.

این چیدمان نگرانی‌هایی را میان کاربران چپ‌دستی ایجاد کرده است که عادت دارند گوشی خود را در دست غالب (چپ) نگه دارند.

یکی از کاربران ردیت (Reddit) نوشت: «آیا کاربران چپ‌دست دیگری هم هستند که با یک دست و آن هم دست چپ با گوشی خود کار کنند؟ خیلی دوست دارم این گوشی را داشته باشم، اما حس می‌کنم آنها حالت اختصاصی برای کاربران چپ‌دست در نظر نخواهند گرفت.»

کاربر دیگری استدلال کرد که این مشکل صرفاً با نرم‌افزار قابل حل نیست، زیرا طراحی گوشی بر پایه موقعیت‌های ثابت برای اجزای مختلف بنا شده است.

یکی از کاربران یوتیوب نوشت: «مسئله فراتر از نرم‌افزار است. دکمه Touch ID، نمایشگر خارجی، دوربین‌ها... آنها باید نسخه‌ای معکوس (آینه‌ای) برای چپ‌دست‌ها تولید می‌کردند تا آنها هم بتوانند همان تجربه‌ای را داشته باشند که کاربران راست‌دست دارند.» **نگرانی‌های مربوط به دسترسی‌پذیری**

برخی دیگر از کاربران معتقد بودند که این طراحی ممکن است باعث تبعیض علیه کاربران چپ‌دست شود. یکی از آنها گفت: «بالاخره یک نفر به این نکته اشاره کرد. ممنونم. من واقعاً از این ایده متنفرم. من چپ‌دست هستم و نمی‌خواهم گوشی را وارونه نگه دارم، حتی اگر مشکل را از طریق نرم‌افزار حل کنند.»

کاربر دیگری این پرسش را مطرح کرد که آیا طراحی این گوشی نشان‌دهنده غفلت در زمینه دسترسی‌پذیری است یا خیر؛ او پرسید: «اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود: آنها چگونه می‌خواهند دسترسی به آن را برای ما ممکن کنند؟ و اگر کسی دچار سکته مغزی شده باشد یا به هر دلیل دیگری نتواند از دست راست خود استفاده کند، چه می‌شود؟»

اپل خاطرنشان می‌کند که «Duo» شامل ابزار‌های دسترسی‌پذیری متناسب با نیاز‌های افراد در زمینه‌های بینایی، حرکتی، شنوایی، گفتاری و توانایی‌های شناختی است؛ ابزار‌هایی نظیر AssistiveTouch، Switch Control، Voice Control و ردیابی چشم.

برداشت‌های اولیه مثبت

با وجود این انتقادات، برداشت‌های اولیه کسانی که شخصاً از این گوشی استفاده کرده‌اند، تا حدی مثبت بوده است. برایان ایکس. چن (Brian X. Chen)، نویسنده حوزه فناوری‌های مصرفی در روزنامه *نیویورک تایمز*، این گوشی را در حالت باز، بسیار باریک توصیف کرد. او اشاره کرد که گوشی در حالت تاشده، تقریباً هم‌اندازه یک گذرنامه است و در مقایسه با سایر گوشی‌های تاشویی که آزمایش کرده، در جیب فضای کمتری اشغال می‌کند و حس حجیم بودن کمتری دارد.

گوشی‌های تاشو همچنان سهم کوچکی از بازار تلفن همراه را به خود اختصاص داده‌اند؛ بر اساس داده‌های مؤسسه IDC که توسط نیویورک تایمز نقل شده، این گوشی‌ها کمتر از ۲ درصد از فروش جهانی را تشکیل می‌دهند.

با این حال، این مؤسسه تحقیقاتی پیش‌بینی می‌کند که ورود اپل به این بازار، علاقه مصرف‌کنندگان به این دسته از محصولات را افزایش داده و به رشد فروش در سال جاری کمک خواهد کرد.

آیا این طراحی واقعاً مشکل‌ساز است؟

اگرچه افراد چپ‌دست حدود ۱۰ درصد از جمعیت را تشکیل می‌دهند، اما برخی از آنها برای کار با گوشی از دست راست خود استفاده می‌کنند، در حالی که برخی دیگر تمایلی به تغییر عادت‌های معمول خود در استفاده از گوشی ندارند.

این بحث همچنان جنبه نظری دارد، زیرا اکثر مصرف‌کنندگان هنوز «آیفون Duo» را امتحان نکرده‌اند. قرار است این گوشی در تاریخ ۲۳ اکتبر (۱ آبان) وارد بازار شود و پیش‌سفارش آن از ۱۶ اکتبر آغاز گردد؛ اپل هنوز حالت ویژه‌ای برای کاربران چپ‌دست معرفی نکرده است.

منبع: California Post