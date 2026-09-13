باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - رئیس‌جمهور چین از کشور‌های عضو و شرکای بریکس خواست با توجه به اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز، زنجیره‌های صنعتی و تأمین را «باثبات و بدون وقفه» حفظ کنند.

شی جین‌پینگ روز یکشنبه در اجلاس بریکس در دهلی‌نو بر تقویت همکاری اقتصادی، اصلاح نهاد‌های بین‌المللی و توسعه صنایع نوظهور تأکید کرد.

او گفت کشور‌های جنوب جهانی باید از چندجانبه‌گرایی، حاکمیت قانون بین‌المللی و نقش سازمان ملل حمایت کنند و خواستار افزایش نقش کشور‌های در حال توسعه در ساختار مالی بین‌المللی و اصلاح سازمان تجارت جهانی شد.

شی همچنین از ایجاد چارچوب جهانی حکمرانی هوش مصنوعی بر پایه اجماع گسترده حمایت کرد و گفت چین رهبری ایجاد یک منطقه متن‌باز هوش مصنوعی برای بریکس و یک پلتفرم ابری صنایع دیجیتال را بر عهده خواهد گرفت.

رئیس‌جمهور چین همچنین پیشنهاد‌هایی برای توسعه نیروی متخصص فناوری، تولید هوشمند، تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری، آموزش مهندسان و ایجاد مشارکت میان مناطق ویژه اقتصادی کشور‌های بریکس ارائه کرد. چین در سال ۲۰۲۷ میزبان نشست سالانه بریکس و مجمع تجارت خدمات این گروه خواهد بود.

منبع: آناتولی