باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - نظیفی مدیرعامل بورس انرژی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: گواهی صرفهجویی آب بهزودی میتواند وارد معاملات بورس انرژی شود، اما تاکنون درخواست رسمی برای پذیرش و عرضه این گواهی به بورس انرژی ارسال نشده است.
او با اشاره به زمان آغاز معاملات گواهی صرفهجویی آب اظهار کرد: در حال حاضر نمیتوان زمان دقیقی برای آغاز معاملات اعلام کرد، چرا که این موضوع به زمان ارسال درخواست به بورس انرژی بستگی دارد. به محض اینکه درخواست مربوط به بورس انرژی برسد، فرآیند پذیرش و عرضه انجام خواهد شد.
نظیفی افزود: سرعت عملیات در بورس انرژی بسیار بالاست و در صورت تکمیل فرآیندهای مربوط، معطلی برای پذیرش و عرضه وجود نخواهد داشت؛ همانطور که پیشتر نیز اعلام شده، بورس انرژی آمادگی میزبانی معاملات این گواهی را دارد.
مدیرعامل بورس انرژی با بیان اینکه این مجموعه از سال گذشته پیگیر راهاندازی معاملات گواهی صرفهجویی آب بوده است، گفت: گواهی صرفهجویی آب بر آبهای جاری متمرکز است و آبهایی را شامل میشود که در چارچوب دستورالعمل آبهای نامتعارف قرار نمیگیرند.
او ادامه داد: این بخش از صنعت آب کشور تاکنون تجربهای در زمینه استفاده از سازوکارهای بازار نداشته و راهاندازی معاملات گواهی صرفهجویی آب، نخستین تجربه در این زمینه خواهد بود؛ از این جهت نیز با سایر گواهیهای صرفهجویی و حتی دیگر بخشهای بازار آب در بورس انرژی تفاوتهایی دارد.
نظیفی ابراز امیدواری کرد که فرآیندهای مربوط هرچه سریعتر انجام شود تا معاملات گواهی صرفهجویی آب در بورس انرژی آغاز شود و گفت: امیدواریم این اتفاق هرچه سریعتر رخ دهد و شاهد شروع معاملات این گواهی باشیم.