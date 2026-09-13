باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - سینوش همتزاده مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری، از بازدید مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی صنایع غذایی استان از آزمایشگاه شیمی مواد غذایی ادارهکل استاندارد در شهریورماه خبر داد.
وی اظهار کرد: در این بازدید، مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی صنایع غذایی با فرآیندهای کنترل کیفیت فرآوردههای مختلف و روشهای انجام آزمونهای تخصصی محصولات از نزدیک آشنا شدند.
همتزاده افزود: کارشناسان ادارهکل استاندارد در این بازدید، نحوه فعالیت و کاربرد تجهیزات آزمایشگاهی، روش انجام آزمونها، استانداردهای ملی مرتبط، نحوه دسترسی به استانداردهای ملی ایران، سامانههای سازمان استاندارد، اجرای طرح امین و فرآیند نمونهبرداری از محصولات را تشریح کردند.
وی با اشاره به ارتباط مستقیم استاندارد و سلامت جامعه تصریح کرد: آگاهیبخشی درباره الزامات کیفیت و استاندارد و تقویت دانش مدیران کنترل کیفیت، نقش مهمی در ارتقای کیفیت فرآوردههای تولیدی و صیانت از سلامت مردم دارد.
مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری گفت: بازدید از آزمایشگاههای ادارهکل استاندارد با هدف توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد و افزایش آگاهی درباره کیفیت و استاندارد برای اقشار مختلف جامعه، دستگاههای اجرایی، دانشآموزان و دانشجویان برگزار میشود.