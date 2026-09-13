باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - یاسر ملکی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک لرستان، درباره روند تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ و صدور اسناد مالکیت توضیح داد.

ملکی با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و قانون حدنگار گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارات کل ثبت استان‌ها مکلف به اجرای این قوانین هستند

وی افزود: این دو قانون لازم و ملزوم یکدیگرند و اجرای قانون حدنگار، زمینه اجرای صحیح قانون الزام به ثبت رسمی را فراهم می‌کند.

ممنوعیت ارائه خدمات به اسناد دفترچه‌ای

مدیرکل ثبت اسناد و املاک لرستان با اشاره به اجرای قانون حدنگار اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴، ارائه خدمات به اسناد دفترچه‌ای، از جمله پذیرش وثیقه‌های قضایی و برخی خدمات دیگر، بر اساس تبصره ذیل ماده ۱۱ قانون حدنگار ممنوع اعلام شده است.

وی تأکید کرد: هیچ دستگاهی اجازه ارائه خدمات به این اسناد را ندارد.

ملکی با بیان اینکه هدف از این اقدام، ایجاد مانع برای مالکان نیست، گفت: اداره کل ثبت اسناد و املاک لرستان به دنبال تسهیل فرایند تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ است.

وی از راه‌اندازی قرارگاه جهادی شهید سلیمانی در اداره کل ثبت اسناد و املاک لرستان خبر داد و گفت: گروه‌های جهادی برای تسریع در تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ در این اداره کل مستقر شده‌اند.

ملکی افزود: با طراحی الگو و فرایند مشخص، تلاش شده است اسناد دفترچه‌ای در کمتر از یک هفته به تک‌برگ تبدیل شوند.

وی گفت: تاکنون گزارشی مبنی بر تأخیر بیش از این زمان به اداره کل یا بازرسی ثبت استان نرسیده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک لرستان از مالکان خواست در صورت مواجهه با تأخیر، موضوع را از طریق اداره بازرسی یا روسای واحد‌های ثبتی پیگیری کنند.

وی همچنین اعلام کرد: در اداره کل ثبت اسناد و املاک لرستان، در‌های ملاقات مردمی باز است و مراجعه‌کنندگان می‌توانند برای حل مشکلات و مسائل خود به اداره کل مراجعه کنند.

ملکی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت صدور اسناد مالکیت در روستا‌ها و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت گفت: در این زمینه باید میان دو موضوع تفاوت قائل شد؛ نخستین صدور سند برای ملکی که تاکنون سند نداشته است و تبدیل سند دفترچه‌ای موجود به سند تک‌برگ.

وی افزود: در تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ، تفاوتی میان مرکزی‌ترین نقطه شهر خرم‌آباد و دورافتاده‌ترین روستای استان وجود ندارد و فرایند تبدیل، از نظر زمان‌بندی یکسان است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک لرستان ادامه داد: تنها در موارد محدودی که مشکلات نقشه‌برداری و جانمایی وجود داشته باشد، ممکن است نیاز به مراجعه و بررسی میدانی باشد.

صدور نخستین سند در کمتر از پنج ماه

ملکی درباره صدور نخستین سند برای املاکی که فاقد سند هستند، توضیح داد: در شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، این مسئولیت پیش‌تر بر عهده بنیاد مسکن بود، اما بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، این وظیفه به اداره راه و شهرسازی محول شده است.

وی افزود: راه و شهرسازی باید فرایند جمع‌آوری و مستندسازی را انجام دهد و مدارک را به هیئت‌های حل اختلاف مستقر در اداره ثبت تحویل دهد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک لرستان گفت: در صدور نخستین سند، به دلیل الزام قانونی برای انتشار آگهی در دو نوبت و انجام تشریفات مربوطه، حدود ۶۰ روز زمان صرف می‌شود.

وی با اشاره به به‌روز بودن آمار و روند رسیدگی‌ها اظهار کرد: از زمان ثبت‌نام تا صدور نخستین سند، این فرایند در حال حاضر کمتر از پنج ماه زمان می‌برد.

چرا باید سند دفترچه‌ای را به تک‌برگ تبدیل کرد؟

مدیرکل ثبت اسناد و املاک لرستان در ادامه به مزایای سند تک‌برگ اشاره کرد و گفت: سند تک‌برگ، امنیت و آرامش بیشتری برای مالک ایجاد می‌کند

ملکی اظهار کرد: در سند تک‌برگ، به دلیل ضریب‌های امنیتی و ویژگی‌های خاص کاغذ مورد استفاده، جعل سند بسیار دشوارتر می‌شود.

وی افزود: یکی از مزیت‌های مهم سند تک‌برگ، جلوگیری از صدور سند معارض برای ملکی است که دارای سند تک‌برگ است

به گفته وی، در گذشته به دلیل سنتی بودن فرایند‌ها و محدودیت‌های موجود، مواردی از صدور اسناد معارض برای یک ملک رخ می‌داد، اما در سند تک‌برگ، این امکان به شکل مؤثری کنترل می‌شود.

ملکی همچنین به مزیت دیگر اسناد تک‌برگ اشاره کرد و گفت: در این اسناد، اطلاعات ملک، مالک، حدود اربعه، مشاعات و دیگر مشخصات به صورت دقیق ثبت می‌شود.

وی افزود: شناسه جغرافیایی ملک در سند تک‌برگ، امکان شناسایی دقیق موقعیت آن را فراهم می‌کند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک لرستان ادامه داد: در صورت وقوع حوادثی مانند سیل، زلزله یا جنگ و تخریب کامل ملک، اطلاعات دقیق ثبت‌شده در سند تک‌برگ می‌تواند برای جانمایی مجدد ملک و جلوگیری از تضییع حقوق مالک و مجاوران مورد استفاده قرار گیرد.

۳۶ تا ۳۷ هزار سند دفترچه‌ای در لرستان باقی مانده است

ملکی با اشاره به آمار اسناد دفترچه‌ای در استان گفت: در لرستان بیش از ۱۲۰ هزار سند دفترچه‌ای وجود داشته که تاکنون بخش زیادی از آنها به تک‌برگ تبدیل شده است.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۳۶ تا ۳۷ هزار سند دفترچه‌ای در استان باقی مانده است؛ یعنی کمتر از ۳۰ درصد از اسناد دفترچه‌ای همچنان تبدیل نشده‌اند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک لرستان گفت: بیشترین تعداد اسناد دفترچه‌ای باقی‌مانده در شهرستان‌های کوهدشت، خرم‌آباد، الیگودرز و بروجرد قرار دارد.

وی افزود: در برخی شهرستان‌ها، از جمله معمولان، چگنی و ازنا، تعداد اسناد دفترچه‌ای باقی‌مانده به صفر رسیده است.

فراخوان برای تبدیل اسناد دفترچه‌ای در چهار شهرستان

ملکی با اشاره به حجم بالای اسناد دفترچه‌ای در چهار شهرستان استان، از مالکان خواست پیش از نیاز اضطراری به خدمات بانکی یا ثبتی، برای تبدیل سند خود اقدام کنند.

وی تأکید کرد: ممکن است مالک زمانی به بانک مراجعه کند که برای دریافت تسهیلات، نیاز به سند تک‌برگ داشته باشد؛ در چنین شرایطی، اگر از قبل برای تبدیل سند اقدام نکرده باشد، ممکن است با ازدحام و طولانی شدن روند دریافت خدمات مواجه شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک لرستان افزود: مالکان بهتر است پیش از مراجعه اضطراری به بانک یا دیگر دستگاه‌ها، سند دفترچه‌ای خود را به تک‌برگ تبدیل کنند

مدیرکل ثبت اسناد و املاک لرستان در پاسخ به این پرسش که مالکان برای تبدیل سند دفترچه‌ای خود باید از کجا شروع کنند، گفت: متقاضیان با در دست داشتن اصل سند و یک کارت هویتی، که همان کارت ملی کفایت می‌کند، به ادارات ثبت محل مراجعه کنند.

وی افزود: تمام مراحل تبدیل سند در خود اداره ثبت انجام می‌شود و متقاضیان به اداره یا دستگاه دیگری ارجاع داده نخواهند شد.

ملکی هزینه این فرایند را در شرایط کنونی کمتر از ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: زمان متعارف برای تبدیل سند دفترچه‌ای به تک‌برگ، کمتر از یک هفته است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک لرستان در پاسخ به پرسشی درباره استعلام دارایی و امور مالیاتی گفت: استعلام‌های مربوط به این مرحله در خود اداره ثبت انجام می‌شود و نیازی نیست متقاضی برای این منظور به صورت جداگانه به اداره دارایی مراجعه کند.

این موضوع می‌تواند یکی از مراحل رفت‌وآمد اداری مالکان را حذف کند و فرایند تبدیل سند را برای آنان ساده‌تر سازد.

تکلیف سند مالک فوت‌شده چه می‌شود؟

ملکی درباره تبدیل سند دفترچه‌ای مالکانی که فوت کرده‌اند نیز توضیح داد: وراث باید گواهی انحصار وراثت و فرم مالیاتی مربوط به ماده ۱۹ را تهیه کنند.

وی افزود: پس از تهیه این مدارک، روند تبدیل سند برای وراث، مانند سایر مالکان، در اداره ثبت انجام می‌شود.