رئیس کمیسیون آموزش مجلس از آغاز مرحله دوم رتبه‌بندی معلمان از مهرماه خبر داد و گفت: رتبه‌بندی نباید صرفاً به افزایش حقوق محدود شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا منادی سفیدان در گفت‌وگویی با تشریح وضعیت اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان گفت: رتبه‌بندی در مرحله نخست اجرا شده و اکنون باید ضمن تعیین تکلیف مطالبات باقی‌ مانده، مرحله دوم این طرح با هدف تقویت جایگاه حرفه‌ای و بهبود وضعیت معیشتی معلمان دنبال شود.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: رتبه‌بندی معلمان به‌ طور کامل اجرا شده و در حال حاضر مسئله اصلی، ادامه مسیر این نظام و استفاده از ظرفیت آن برای ارتقای جایگاه معلم و بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان است. در مرحله نخست رتبه‌بندی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع در این مسیر قرار گرفت و این رقم اکنون به حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین مرحله دوم رتبه‌بندی از مهرماه آغاز می‌شود و با تغییر ضرایب مربوط به مؤلفه‌های حقوقی، تلاش خواهد شد بخشی از آثار تورم و مشکلات معیشتی فرهنگیان جبران شود. رتبه‌بندی نباید صرفاً به افزایش حقوق محدود شود؛ اگر قرار است این نظام به هدف اصلی خود برسد، باید ارتقای جایگاه حرفه‌ای معلم نیز در آن مورد توجه قرار گیرد و نتیجه این ارتقا در وضعیت شغلی و حرفه‌ای معلمان قابل مشاهده باشد.

ارتقای رتبه نباید فقط بر اساس سوابق باشد

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس درباره طرح «استادمعلم» نیز گفت: در این مسیر، ارتقای معلم نباید صرفاً بر اساس سابقه خدمت و مدارک تحصیلی باشد، بلکه شاخص‌هایی مانند کیفیت عملکرد، شایستگی‌های حرفه‌ای و جایگاه معلم در فرآیند تعلیم و تربیت نیز باید مورد توجه قرار گیرد. هدف از چنین رویکردی آن است که معلم در مسیر پیشرفت حرفه‌ای خود تنها به دنبال افزایش حقوق نباشد، بلکه ارتقای رتبه با افزایش توانمندی، مسئولیت و اثرگذاری او در نظام تعلیم و تربیت همراه شود.

تأکید بر ضرورت پرداخت فوق‌العاده ویژه

منادی با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به جایگاه حرفه‌ای و معیشت فرهنگیان گفت: حتی با اجرای رتبه‌بندی و افزایش دریافتی معلمان، شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی ایجاب می‌کند که موضوع تقویت دریافتی فرهنگیان همچنان در دستور کار قرار داشته باشد. موضوع فوق‌ العاده ویژه معلمان را با هدف بهبود وضعیت معیشتی آنان پیگیری می‌کنیم و انتظار داریم دولت نیز نسبت به پرداخت آن اقدام کند.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در پایان خاطرنشان کرد: معلم مهم‌ترین عنصر نظام آموزش و پرورش بوده و اگر قرار است کیفیت تعلیم و تربیت ارتقا پیدا کند، باید همزمان با توجه به کیفیت آموزشی، جایگاه حرفه‌ای و وضعیت معیشتی معلمان نیز تقویت شود.

منبع: مجلس

برچسب ها: رتبه بندی معلمان ، حقوق معلمان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۵ ۲۳ شهريور ۱۴۰۵
در جواب چند ساعت کار میکنی : مطابق قانون‌ کار آموزشی کشور هفته ای ۴۸ ساعت
(۲۴ ساعت موظف ۲۴ ساعت آماده کردن درس جهت آموزش )
معادل بالای ۲۰۰ کار در ماه
با توجه به نداشتن مرخصی در طول سال تحصیلی برای معلمان معادل آن یک ماه تعطیلی در تابستان به معلمان تعلق می‌گیرد
اگر چند ماه به دلیل تجاوز کشور آمريکا به میهن ما ناچارا مدارس تعطیل شده مقصر معلم نیست.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۹ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
درمورد رتبه بندی معلمین بازنشسته مهر ۱۴۰۰ هم رسیدگی شود تا احکام درحکم بازنشستگی درج شود
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۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۳ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
چرا به اعتراضات به نتایج رتبه‌بندی در سال ۱۴۰۴ رسیدگی نمی شود اعتراض کردیم ولی تا حالا رسیدگی نشده
لطفا به گوش مسؤلین محترم برسانید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۷ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
نزدیک مهر شد ، وعده های دروغ هم شروع شد
۳
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۷ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
خسته نمیشید اینقدر دروغ میگید
باز موقع بازگشایی مدارس شده و باز موقع حرف های فقط برای شنیدن گفته میشه نه عمل. یعنی طبل تو خالی
۲
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۵ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
تو را به خدا قانون نود درصد حقوق شاغلین را در مورد بازنشستگان اجرا کنید
۳
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۱ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
کمترین حقوق و بدون هیچ رفاهیات و مزایا برای فرهنگیان هست شوربختانه
۴
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۳ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
سال چند ساعت کار میکنی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۲ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
این معلمان با این حقوق و مزایای قراره بچه های آینده ایران رو تربیت کنند!!!!؟؟؟؟
وای برما‌
۳
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۷ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
فکر معیشت نیروهای مسلح هم باشید . البته اگه ناراحت نمیشید
۶
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۶ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
باز اول مدرسه ها شد شروع شد
۱
۸
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۳:۳۵ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
با پولش میشه دو کیلو گوشت خرید
۴
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۳ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
سال چند ساعت کار میکنی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۶ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
2.5 میلیون افزایش حقوق که با وجود آن ، حقوق به کف حداقل اداره کار می رسد و بازم باید با بند مابه تفاوت دولت ،حقوق به حداقل اداره کار برسد . چرا یکبار هم که شده فیش حقوقی فرهنگیان موشکافی نمیکنید و رسانه ای نمی کنید
۲
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۲ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
سال چند ساعت کار میکنی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۳ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
دوباره نزدیک مهرماه شد و قمپز در کردن‌ها هم شروع شد
۳
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۲ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
سال چند ساعت کار میکنی
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