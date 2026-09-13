وزیر راه: و شهرسازی گفت: ۱۳۰ هزار واحد با پیشرفت بالای ۸۰ درصد در اولویت تکمیل قرار گرفت و وعده‌ای به مردم نمی‌دهیم که امکان اجرای آن را نداشته باشیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی پروژه‌های نهضت ملی مسکن گفت: حدود ۱۳۰ هزار واحد مسکونی که پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد دارند، در اولویت قرار گرفته‌اند و هدف‌گذاری ما این است که این واحدها تا پایان سال به مردم تحویل داده شوند.

صادق با اشاره به محدودیت منابع مالی اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع، نمی‌توان منابع موجود را میان همه پروژه‌ها تقسیم کرد؛ بنابراین باید با اولویت‌بندی، پروژه‌هایی که به مراحل پایانی رسیده‌اند را تعیین تکلیف کنیم تا منابع به شکل مؤثرتری هزینه شود.

وی افزود: وقتی منابع مشخص باشد که به کدام پروژه اختصاص پیدا می‌کند و امکان رصد آن وجود داشته باشد، صندوق‌ها نیز می‌توانند گزارش‌های دقیق‌تری ارائه کنند و حتی برای تزریق منابع بعدی پیشنهادهای مشخصی داشته باشند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه عدد ۱۳۰ هزار واحد، عدد بسیار بزرگی است، تصریح کرد: گاهی در گزارش‌ها با اعداد بزرگ صحبت می‌شود، اما باید توجه داشت که هر واحد مسکونی به معنای اسکان یک خانواده، تأمین خدمات و فراهم کردن امکان سکونت است. بنابراین وقتی از ۱۳۰ هزار واحد صحبت می‌کنیم، با یک عدد بسیار بزرگ و یک اقدام مهم مواجه هستیم که نیازمند همت جدی است.

صادق ادامه داد: هدف‌گذاری ما این است که تا پایان سال، ۱۳۰ هزار واحد را به مردم تحویل دهیم. تحویل واحد با پیشرفت فیزیکی متفاوت است و زمانی که می‌گوییم واحد تحویل شده، یعنی مردم امکان سکونت در آن را پیدا کرده‌اند.

وی با اشاره به ضرورت تفویض اختیار به استان‌ها گفت: بخشی از موضوعات را به استان‌ها واگذار کرده‌ایم، اما در مواردی که همچنان نیاز به تصمیم‌گیری و پیگیری در سطح ملی وجود دارد، باید موضوعات به‌سرعت تعیین تکلیف شوند.

وزیر راه و شهرسازی همچنین بر لزوم حل مشکلات مربوط به زمین تأکید کرد و گفت: اگر قرار است مشکل زمین بسیاری از پروژه‌ها را حل کند، باید زمین در اختیار پروژه‌ها قرار گیرد تا بتوانیم مسائل مربوط به پیمانکار، زیرساخت و خدمات روبنایی را نیز دنبال کنیم.

صادق افزود: در شرایط فعلی و با توجه به محدودیت‌های موجود، باید پشتیبانی لازم از پروژه‌ها انجام شود. اگر زمین در اختیار داریم و می‌تواند بخشی از مشکلات را حل کند، نباید در واگذاری و تعیین تکلیف آن تعلل شود.

وی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف پروژه‌های مسکن حمایتی گفت: ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و بنیاد مسکن در برخی موضوعات پای کار آمده‌اند و باید از این ظرفیت‌ها برای حل مشکلات استفاده کنیم. اگر قرار است مشکلی حل شود، نباید این ظرفیت‌ها بدون نتیجه باقی بمانند.

لزوم تعیین تکلیف مسکن خانواده‌های دارای چند معلول

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود بر تعیین تکلیف مسکن خانواده‌های دارای دو معلول و بیشتر تأکید کرد و گفت: تا پایان سال باید مشخص باشد که وضعیت مسکن این خانواده‌ها به چه صورت خواهد بود و هر خانواده قرار است در کجا و چه زمانی صاحب مسکن شود.

صادق ادامه داد: خانواده‌هایی وجود دارند که بیش از دو معلول دارند و در برخی موارد تعداد معلولان یک خانواده به پنج نفر یا بیشتر می‌رسد. ممکن است تعداد این خانواده‌ها زیاد نباشد، اما باید به صورت ویژه برای آنها تصمیم‌گیری شود.

وی افزود: لازم است تعداد خانواده‌هایی که پنج معلول یا بیشتر دارند مشخص شود و برای آنها از منابع داخلی سازمان بهزیستی و سایر ظرفیت‌های موجود، امکان خرید یا تأمین مسکن بررسی شود تا پس از سال‌ها بلاتکلیفی، وضعیت آنها مشخص شود.

تأکید بر تعیین تکلیف مسکن ایثارگران

صادق همچنین با اشاره به موضوع مسکن ایثارگران گفت: در جلسات مختلف گزارش‌های متعددی درباره این موضوع ارائه شده است، اما باید مشخص شود چرا موضوعی که دو سال از پیگیری آن گذشته، همچنان بلاتکلیف مانده است.

وی با بیان اینکه موضوع مسکن ایثارگران سال‌هاست مطرح است، اظهار کرد: اگر قرار است اقدامی انجام شود، باید نتیجه آن به مردم اعلام شود و صرفاً ارائه گزارش و برگزاری جلسه نمی‌تواند مسئله را حل کند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: در مواردی لازم است با بنیاد شهید و امور ایثارگران همکاری شود و در مواردی نیز وزارت راه و شهرسازی و مجموعه‌های تابعه باید مستقیماً موضوع را دنبال کنند.

زمین متقاضیان آماده واگذاری است

صادق با اشاره به ظرفیت زمین‌های موجود در استان‌ها گفت: اگر در شهرها و روستاها متقاضی وجود دارد و زمین نیز آماده است، باید طبق قانون زمین در اختیار متقاضی قرار گیرد.

وی ادامه داد: سیاست دولت این نیست که در همه پروژه‌ها از صفر تا صد ساخت‌وساز را خودش انجام دهد. دولت باید زمین را تأمین و فرآیند را تسهیل کند و ساخت‌وساز می‌تواند توسط بخش خصوصی، انبوه‌سازان و تسهیلگران انجام شود.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اجرای قانون جوانی جمعیت نیز گفت: در برخی استان‌ها خانواده‌هایی با هفت، هشت، ۹ و حتی ۱۰ فرزند وجود دارند، اما در مواردی در تخصیص زمین، تعداد اعضای خانواده به‌درستی مورد توجه قرار نگرفته است. باید ابعاد زمین و میزان آن متناسب با تعداد اعضای خانواده و چارچوب‌های قانونی تعیین شود.

مردم را با وعده‌های غیرقابل اجرا فریب ندهیم

صادق در ادامه با تأکید بر ضرورت پرهیز از وعده‌های غیرقابل اجرا گفت: همه ما تحت فشار هستیم و برای حل مشکلات مردم تلاش می‌کنیم، اما هر صحبتی که مطرح می‌کنیم باید قابلیت اجرا داشته باشد.

وی تصریح کرد: مردم از موضوعاتی که به دستگاه‌های مختلف مربوط می‌شود، نگرانی و نارضایتی دارند و چیزی که بیش از همه آنها را عصبانی می‌کند، فریب خوردن و تحقق نیافتن وعده‌هاست. نباید وعده‌ای بدهیم که امکان انجام آن وجود ندارد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: اینکه نمی‌توانیم کاری را در یک بازه زمانی مشخص انجام دهیم، به این معنا نیست که نباید درباره آن با مردم صحبت کنیم. باید مشکلات را برای مردم توضیح دهیم و نشان دهیم که مسائل آنها شنیده و در حال پیگیری است.

صادق با تأکید بر ضرورت ارتباط مستمر مدیران با مردم گفت: مسئولان و نمایندگان دستگاه‌ها باید زمان مشخصی را برای گفت‌وگو با مردم اختصاص دهند و حتی در برخی جلسات پیگیری پروژه‌ها، نمایندگان مردم حضور داشته باشند تا از نزدیک روند پیگیری و مشکلات موجود را مشاهده کنند.

تعیین تکلیف پروژه‌های قدیمی با هم‌افزایی دستگاه‌ها

وی در ادامه با اشاره به برخی پروژه‌های قدیمی در استان‌ها گفت: در خوزستان موضوعاتی وجود دارد که چندین دهه از آغاز آن گذشته است. برای نمونه، در موضوع توسعه بندر امام خمینی(ره)، خانواده‌هایی وجود دارند که بیش از ۴۰ سال در انتظار تعیین تکلیف وضعیت خود هستند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: در برخی موارد حدود ۲۰۰ تا ۲۴۰ واحد مسکونی برای خانواده‌هایی که سال‌ها در انتظار تعیین تکلیف بوده‌اند، در دستور کار قرار گرفته است. باید با همت دستگاه‌های اجرایی، پیگیری فعالان اجتماعی و همکاری استان‌ها، این پروژه‌ها به سرانجام برسد و اسناد و واحدهای مسکونی به مردم تحویل داده شود.

صادق تأکید کرد: وقتی با مردم صحبت می‌کنیم، در واقع به آنها اعلام می‌کنیم که مشکلاتشان را می‌بینیم، صدای آنها را می‌شنویم و برای حل آن در حال تلاش هستیم؛ بنابراین باید این ارتباط و پیگیری تا رسیدن به نتیجه ادامه پیدا کند.

 

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۰ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
تاحالا هم هیچ کاری نکردید!؟ جز شعار و گنده گویی؟!؟؟
آیا حقوقی که مسؤلین می‌گیرند، حلال است؟؟؟!!!!!
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۱ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
یک دانه از وعده هایی که تا الان دادید و عمل کردید با بگید.
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۸ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
طبق قانون اساسی وظیفه دارید مسکن مردم را تامین کنید ربطی به وعده ندارد.
روحش شاد رئیسی با همه گرفتاریها برایرتامین مسکن میلیونی تلاش زیادی کرددولی عده ای طلبکارانه زحماتش را نادیده گرفتند ولی الان از اون مطالبه گران خبری نیست!!
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۱ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
به شما امیدی نیست
۰
۶
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