سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: مشخص کردن «نوع گروه جانبازان» در فرایند ثبت سفارش خودرو از رویه جانبازی الزامی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: به اطلاع می‌رساند پیـرو درخواست گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مشخص بودن نوع سهمیه جانبازی برای خودروهای سواری وارداتی از این رویه ، از این پس لازم است تا کاربران در زمان ثبت پرونده جدید و یا ویرایش ثبت سفارش‌های قبلی خود برای خودروی سواری که با یکی از وضعیت‌های نمایندگی زیر ثبت شده‌اند ، فیلد نوع گـروه جانبازان را به ازای هـر ردیف کالای ثبت سفارش انتخاب کنند.

فیلد مذکـور دارای مقادیر «۵۰ تا ٦۹ درصـد» ، «۷۰ درصـد» ، «۷۰ درصـد ویژه» و «جانباز نیستم» می‌باشد. این فیلد می‌بایست متناسب با نوع سهمیه جانبازی کاربر در بنیـاد شهیـد انتخاب شود. برای خودروهای سواری که با وضعیت نمایندگی غیر از موارد فوق ثبت می‌شوند ، می‌بایست مقدار «جانباز نیستم» برای فیلد اطلاعاتی «نوع گـروه جانبازان» انتخاب شود.

بدیهی مقدار انتخاب شده توسط کاربر در این فیلد در فراینـد استعلام ضوابط با اطلاعات استعلامی از بنیـاد شهیـد مقایسه خواهد شد و در صورتی وجود مغایرت از ادامه فراینـد پرونده جلوگیـری خواهد شد.

برای کالاهایی که به صورت کامل ترخیص شده اند و دارای «تگ ترخیص» در سامانه جامع تجارت است، نیازی به تکمیل فیلد مذکـور است.

حقوق ورودی خودروها برای جانبازان چگونه است؟

بر اساس ضوابط ابلاغی واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ خودروهای وارداتی جانبازان با کمترین میزان حقوق ورودی و نرخ ۴ درصدی ترخیص می شوند که فاصله قابل توجهی با تعرفه واردات تجاری خودرو دارد.

حقوق ورودی واردات تجاری خودروهای سواری برقی ۴ درصد، خودروهای بنزینی ـ هیبریدی ۱۵ درصد، خودروهای بنزینی تا ۱۵۰۰ سی‌سی ۲۰ درصد، خودروهای ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۴۰ درصد، خودروهای ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۱۳۰ درصد، خودروهای ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۴۵ درصد و خودروهای با حجم موتور بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۶۵ درصد تعیین شده است.

برچسب ها: ثبت سفارش خودرو ، جانبازان
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