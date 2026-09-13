استاندار گیلان با بیان اینکه از ظرفیت تجارت بیش از پیش در استان بهره گرفته شود، گفت: کالا‌های اساسی مردم بدون توقف وارد شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی - هادی حق شناس استاندار گیلان امروز در جلسه توسعه  صادرات غیر نفتی اظهار داشت: توسعه صادراتی مرز  آستارا، رونق و تقویت اقتصادی هم برای استان وهم  برای کشور را به دنبال خواهد داشت.  

استاندار گیلان با بیان اینکه از مرز آستارا هر کالایی اساسی بدون توقف باید وارد کشور شود،گفت: به هیچ وجه کالاهای وارداتی و صادراتی به خاطر مشکل اسناد نباید درآستارا متوقف شود. 

حق شناس با تاکید براینکه  قانون در همه فعالیت ها باید رعایت شود، افزود: طبق گزارش های دریافتی  تجارت گیلان مطلوب بوده  و مرزهای ترانزیتی،  بندرانزلی، آستارا و مرزهای ریلی ... در  همه شرایط فعال بودند.‌

وی  با اشاره به اینکه شمال کشور به معنای  واقعی در حوزه تجارت  فعال است از این ظرفیت به نحو احسن باید  بهره گرفته می شود، خاطر نشان کرد: ۷۰درصد واردات در استان  افزایش داشته است.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه هزینه های حمل و نقل در شمال کشور ارزانتر است، گفت: همه ما باید در حوزه تجارت به یکدیگر تا جای امکان کمک کنیم .

حق شناس باتاکید بر اینکه کالاهای اساسی مردم نباید به هیچ وجه  در مرزها دچار مشکل  شود ،  اظهار داشت : مجوز ترخیص کالاها سریع و بدون هیچ مشکلی در این زمینه صادر می شود.‌

برچسب ها: صادرات ، کالاهای اساسی
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