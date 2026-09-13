باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس اعلام ریاستجمهوری مصر، عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهور مصر، روز یکشنبه از ایران خواست تا تمام تلاش ممکن را برای توقف تشدید تنشهای منطقهای و دستیابی به یک راهحل مسالمتآمیز جامع و پایدار برای بحران انجام دهد.
السیسی این اظهارات را در جریان دیدار با مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، در حاشیه هجدهمین نشست بریکس در دهلی نو بیان کرد.
او بار دیگر حمایت قاطع مصر از تلاشها برای بازگرداندن ثبات در منطقه را تکرار کرد و گفت که هرگونه راهحل باید حاکمیت کشورهای منطقه را تضمین کرده و از مردم و منابع آنها محافظت کند.
رئیسجمهور مصر همچنین با استناد به اصول حسن همجواری و پیوندهای تاریخی و فرهنگی میان مردمان منطقه، بر لزوم توقف هرگونه حمله به کشورهای عربی تأکید کرد.
این دیدار در روز پایانی نشست دو روزه بریکس در دهلی نو برگزار شد که رهبران این بلوک و کشورهای شریک را گرد هم آورد.
منبع: آناتولی