معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان اعلام کرد با پیگیری‌های استاندار خوزستان، مرز‌های مسافری شلمچه و چذابه بازگشایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- ولی الله حیاتی معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان اعلام کرد: پیرو پیگیری‌های استاندار محترم خوزستان در سطوح ملی و محلی و اعزام هیئت کشوری به کشور عراق، مرزهای مسافری شلمچه و چذابه از امروز بازگشایی شد.

 وی افزود:  تردد مسافرین و زائران در هر دو مرز برقرار است. در حال حاضر هیچ مشکلی در حوزه مسافری وجود ندارد.

 معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان  گفت: همچنین رایزنی‌ها برای بازگشایی مرزهای تجاری در پایانه‌های شلمچه و چذابه در حال انجام است و امید می‌رود این مرزها نیز در آینده‌ای نزدیک بازگشایی شوند.

 

 

برچسب ها: مرزهای خوزستان ، بازگشایی مرز
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