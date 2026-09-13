باشگاه خبرنگاران جوان- ولی الله حیاتی معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان اعلام کرد: پیرو پیگیریهای استاندار محترم خوزستان در سطوح ملی و محلی و اعزام هیئت کشوری به کشور عراق، مرزهای مسافری شلمچه و چذابه از امروز بازگشایی شد.
وی افزود: تردد مسافرین و زائران در هر دو مرز برقرار است. در حال حاضر هیچ مشکلی در حوزه مسافری وجود ندارد.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: همچنین رایزنیها برای بازگشایی مرزهای تجاری در پایانههای شلمچه و چذابه در حال انجام است و امید میرود این مرزها نیز در آیندهای نزدیک بازگشایی شوند.