باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی روز یکشنبه در آیین افتتاح کلینیکهای تخصصی بیمارستان بازرگانان، با بیان اینکه «خیر» از داشتههای خود میگذرد تا کاری برای مردم انجام دهد، گفت: تجربه گسترده خیران نشان میدهد مراکز خیریه میتوانند در بالاترین سطح، خدمات درمانی باکیفیت به بیماران ارائه کنند.
وزیر بهداشت اظهار کرد: خیر یک عشق است و فرد خیر از همه چیز خود میگذرد و احساس میکند باید کاری برای مردم انجام دهد تا بتواند گرهای از مشکلات آنان باز کند.
وی افزود: فعالیت خیران نشان میدهد که تجربه زیادی در این حوزه وجود دارد و یک مرکز خیریه میتواند در بالاترین سطح به بیماران خدمات ارائه دهد.
وزیر بهداشت ادامه داد: تصور عمومی این است که مراکز خیریه باید خروجی متوسط یا سطح پایینی داشته باشند، در حالی که چنین تصوری درست نیست و خیریهها با بهرهگیری از تجربه و توانمندی خیران میتوانند بالاترین کیفیت خدمات را به بیماران جامعه ارائه کنند.