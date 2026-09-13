مدیرعامل بورس انرژی گفت: بورس انرژی ایران رکن تخصصی بازار سرمایه کشور در حوزه انرژی است و شکل‌گیری یک فضای اقتصادی سالم در زمینه بازار برق تجدیدپذیر و همچنین برق حرارتی، از اقدامات مهمی است که در این بازار دنبال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - محمد نظیفی، مدیرعامل بورس انرژی ایران، در آیین آغاز پذیره‌نویسی واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق پروژه نیروگاه خورشیدی پایدار با نماد هورسان گفت: تمام بازیگران این صندوق از بخش خصوصی و عمدتاً از حوزه بیمه هستند و امیدواریم با بررسی‌های دقیق و جدی ابعاد و ریسک‌های مرتبط با اجرا و بهره‌برداری از پروژه، این سرمایه‌گذاری انجام شود.

او افزود: این موضوع قطعاً از دید تیزبین بازار نیز پنهان نمی‌ماند و همین مسئله زمینه استقبال سرمایه‌گذاران از این پذیره‌نویسی را فراهم کرده است. بر اساس آخرین آمار، میزان تقاضا در بازار به حدود پنج تا شش برابر عرضه رسیده و به نظر می‌رسد شاهد یک پذیره‌نویسی موفق باشیم.

مدیرعامل بورس انرژی ایران اظهار کرد: بورس انرژی ایران رکن تخصصی بازار سرمایه کشور در حوزه انرژی است و شکل‌گیری یک فضای اقتصادی سالم در زمینه بازار برق تجدیدپذیر و همچنین برق حرارتی، از اقدامات مهمی است که در این بازار دنبال می‌شود.

نظیفی ادامه داد: توسعه این فضای سالم و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های آن، می‌تواند بیشترین منافع را برای تمامی بازیگران بازار به همراه داشته باشد. هرچه ابزار‌های مرتبط با حوزه انرژی، از جمله تأمین مالی، عرضه حامل‌های انرژی، فرآورده‌ها و برق تولیدی از مسیر تخصصی بورس انرژی انجام شود، ریسک‌ها کاهش یافته و فرآیند بررسی و رسیدگی نیز در یک رکن تخصصی بازار سرمایه صورت می‌گیرد.

او تصریح کرد: این موضوع از مزیت‌هایی برخوردار است که شاید در سایر بورس‌ها و بخش‌های بازار سرمایه با چنین اشراف تخصصی امکان‌پذیر نباشد.

مدیرعامل بورس انرژی ایران با اشاره به ارتباط مستمر این بورس با فعالان صنعت انرژی کشور گفت: ارتباط میان همکاران بورس انرژی و بازیگران حوزه انرژی به صورت مستمر برقرار است؛ چراکه فعالان این حوزه در بازار‌های مختلف بورس انرژی عرضه و معامله می‌کنند و صنایع نیز به عنوان سمت تقاضا در این بازار حضور دارند؛ بنابراین تلاش می‌کنیم از ظرفیت‌های موجود در بازار سرمایه حداکثر استفاده صورت گیرد.

برچسب ها: بورس انرژی ، صنعت آب ، تجدید پذیر ، بورس ایران
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