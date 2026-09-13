باشگاه خبرنگاران جوان - سیدرضا صالحیامیری در حاشیه نشست شورای مدیرانکل ستادی و استانی، در تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده تخریب بنای تاریخی «سرای تومانیان» در سبزوار اظهار کرد: این بنا مربوط به دوره پهلوی اول و جزو آثار واجد ارزش هویتی اعلام شده بود که پیشتر عدم جواز هرگونه تخریب آن صراحتا به مراجع ذیربط از جمله شهرداری ابلاغ شده بود، با این حال بر اثر اقدام غیرقانونی عوامل محلی، بدون هماهنگی و مجوز میراثفرهنگی تعرضی به این اثر صورت گرفت.
وی با تشریح اقدامات فوری صورتگرفته افزود: بلافاصله با ورود سریع همکاران ما و همراهی دستگاه قضایی استان خراسان رضوی و شهرستان سبزوار، عملیات تخریب متوقف و شکایت کیفری علیه متخلفان به مراجع ذیصلاح قضایی تسلیم شد.
صالحیامیری از اعزام هیئت ویژه نظارتی به منطقه خبر داد و تصریح کرد: طی همین هفته، هیئتی کارشناسی از تهران برای پیگیری میدانی، هماهنگی با مقامات ارشد استانی و قضایی و تدوین فرآیند بازسازی به سبزوار اعزام میشود. خط قرمز وزارتخانه حفظ اصالت بناست و ساختار فیزیکی این اثر باید منطبق بر الگوی اولیه، با دقت تاریخی و بهصورت عینبهعین تجدید بنا شود.
صالحیامیری در پایان با قدردانی از ورود بهموقع مقامات قضایی سبزوار، از عموم شهروندان خواست به عنوان دیدهبانان میراث ملی عمل کنند و یادآور شد: حفاظت از مواریث کهن نیازمند نظارت همگانی است، از مردم عزیز تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه تعرض به ابنیه و محوطههای تاریخی در هر نقطه از کشور، بیدرنگ مراتب را به یگان حفاظت و کارشناسان میراثفرهنگی اطلاع دهند تا با فوریت و قاطعیت قانونی با متخلفان برخورد شود.
منبع: وزارت میراث فرهنگی