باشگاه خبرنگاران جوان - نشست خبری نخستین دوره مسابقه بینالمللی نقاشی «سورنا» ویژه کودکان داخل کشور و خارج از کشور؛ با محوریت نقاشی در مورد کودکان و نوجوانان شهید جنگ تحمیلی سوم علیه ایران و واقعه میناب امروز یکشنبه ۲۲ شهریورماه، در سالن جلسات حوزه ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.
حجتالاسلام علی احدی مدیرکل امور فرهنگ و اجتماعی ایرانیان خارج از کشور، در این نشست ضمن اشاره به این مسابقه نقاشی اظهار داشت: در طول این سالها برنامههای خوبی برای عزیزان خارج مرزها در نظر گرفتیم، مجلس قانونی را در حمایت از ایرانیان خارج از کشور در نظر گرفتند و سعی کردند مسیر ورود تسهیل شود، سازمان فرهنگ و ارتباطات از این مستله استثنا نیست و برای ایرانیان خارج از کشور طراحی کرده است. امروز محور این مسابقه نقاشی ایرانیان خارج از کشور هستند، البته تنها منحصر به خارج از کشور نیست و حتی غیر ایرانیان هم میتوانند شرکت کنند.
روایت سورنا و شهدای میناب؛ روایتی جانگداز برای ایران
مدیرعامل منطقه فرهنگی عباسآباد در این نشست گفت: روایت سورنا و شهدای میناب روایتی جانگداز برای کشورمان است؛ روایتی که در جنبههای مختلف، هنر ایرانزمین را برای همه کشورها در عرصههای مختلف ترسیم میکند.
شهدای میناب؛ نقطه عطفی برای همه
حجازی توضیح داد: اگر بخواهیم راوی کودکان اثرگذاری باشیم که قرار بوده آیندهساز باشند، و اگر بخواهیم موضوع جنگ نابرابر با ایران را ببینیم، همین بس که شهدای میناب نقطه عطفی را برای همه رقم زدند. امیدواریم این بستر بتواند سورناهای بسیاری را برای ایران عزیز رقم بزند.
پیروزی شایسته در پی رنج بزرگ
وی افزود: این اتفاق پررنجی که برای ایران رقم خورد، یقیناً پیروزی شایستهای را در بر خواهد داشت. این اتفاق با همکاری رایزنان فرهنگی و با حمایت دستگاههای مختلف میتواند اتفاق مهمی رقم بزند.
ثبت عباسآباد به عنوان سرفصل گردشگری
به گفته وی، ما هم در صدد اتفاق بزرگتری اعم از گردشگری خواهیم بود، چرا که اراضی عباسآباد به عنوان عضو سازمان گردشگری، این برنامه را اعلام خواهد کرد و به عنوان سرفصل خود در عرصه گردشگری ثبت خواهد کرد. مسابقه بینالمللی نقاشی «سورنا» با هدف ایجاد پیوند فرهنگی میان کودکان ایرانی داخل و خارج از کشور و بازنمایی نگاه و برداشت نسل کودک از ایران و فرهنگ ایرانی برگزار میشود.
علی جانباز: اگر خباثت آمریکا روایت نشود، ادامه خواهد داشت
علی جانباز، رئیس حوزه هنری کودک و نوجوان، در این نشست با اشاره به جنگ تحمیلی اخیر و انعکاس خباثتهای آمریکا علیه بشریت گفت: اگر نتوانیم این خباثت را روایت کنیم، این امر ادامه خواهد داشت؛ چرا که او میخواهد شادی در این منطقه وجود نداشته باشد. میناب امتداد آمریکا و جنایتهای او در سالهای متمادی است.
پخش تصاویر کودکان شهید میناب در ۲۸ کشور دنیا
وی افزود: در ۲۸ کشور دنیا تصاویر کودکان شهید میناب پخش شد و نقش ایرانیان خارج از کشور در بسط این امر انکارناشدنی است. آنچه مهم است، امتداد این مساله است.
عبور از سوگ و حرکت به سوی صلح جهانی
جانباز یادآورشد: ما باید از سوگ عبور کنیم و به سمت تغییر و ایجاد یک دوره جدید برای صلح جهانی حرکت کنیم. گذر از فردیت یک اتفاق و ادامه مسیر در تولید محتوا به زبان جویای بینالمللی میتواند به ماندگاری این جنایت کمک کند و با روایت کودکانه و مظلوم بچههای میناب در مسیر حقوقی وارد شویم.
گروههای مردمی؛ صدای رسای این جنایت
جانباز در ادامه بر بازتاب این جنایت در ابعاد بین المللی از سوی گروههای مردمی در سایر کشورها و بازتاب آن تاکید کرد.
دیو سالار: روایت از واقعه مهمتر از خود حادثه است
دیو سالار، معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات، گفت: تاریخ را صرفاً وقایع و رویدادها نمیسازند؛ تاریخ در وقایع خود را نگه نمیدارد، بلکه روایت از وقایع مهمتر از خود حادثه است. روایتها هستند که اگر مورد توجه قرار نگیرند، حق مظلوم نادیده گرفته میشود و پیروز را شکستخورده قلمداد میکنند و از اثرگذاری یک فاجعه میکاهند.
روایت ایران مقتدر، نه ایران مظلوم
وی اضافه کرد: روایت از ایران مقتدر و نه ایران مظلوم، از مواردی است که باید در راستای «ایران جان» برای امروز و تاریخ آینده به دنیا معرفی کنیم. فکر میکنم در تاریخ، تنها موردی باشیم که در اوج مظلومیت، این تعداد دانشآموز به شهادت رسیدند.
حمله به کودکان دانشآموز در میناب
وی تصریح کرد: در جنگهای مختلفی، زنان و کودکان اهداف نظامی تلقی میشوند، اما در میناب با علم به اینکه اینها کودک دانشآموز هستند، حمله صورت گرفت. درست است که نباید در سوگ بمانیم و باید به روایت اقتدار تبدیل شود؛ قدرتی که تصویر درستی از مظلومیت در کنار اقتدار نشان دهد. ما جنگطلب نیستیم، اما برای دفاع از کشور خوب میجنگیم و ما به عنوان سازمان فرهنگ، قرارگاه و مسئول ثبت و ترسیم این ملت مقتدر هستیم.
قدرت نرم؛ مهمترین مؤلفه امروز
گذار دوم، پرداختن مختصر به مسئله قدرت نرم است. امروز علیرغم اینکه کسی نمیتواند مؤلفههای سخت نظامی را نادیده بگیرد، اما از مهمترین مؤلفهها، حوزه قدرت نرم کشورهاست که مبتنی بر قدرت نرم است.
ایرانیان خارج از کشور؛ پای کار ایستادند
معاون توسعه همکاریهای علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اضافه کرد: ما جز چند تمدن کهن دنیا هستیم؛ مهمتر از همه، دارای مردم بزرگی هستیم که نمونه آن در هیچ نقطهای دیده نمیشود. دشمنان ما اگر به قدرت سخت ایران اقرار کردند، به قدرت نرم ایران هم اعتراف کردند. از این رو نقش ایرانیان خارج از کشور بروز و ظهور میکند. ما در میدان، در تهران و سراسر کشور شاهد حضور ارزشمند مردم بودیم، اما آنها در خارج از کشور حتی جانشان در خطر بود، اما پای کار ایستادند. از تنگسیری تا دلواری، از سورنا تا شهدای امروز، همه را در کنار هم به عنوان تصویر ایران اسلامی، جان را برای ما به ارمغان آوردند و ما امروز وظیفه داریم از این ایران دفاع کنیم.
نام «سورنا» برای جشنواره نقاشی برگزیده شد
دیوسالار گفت: این کار بزرگ (مسابقه نقاشی) با نام «شهید مقتدر مظلوم» در سپهر درخشان ایران اسلامی خواهد درخشید. از این رو نام «سورنا» برای این جشنواره نقاشی برگزیده شد.
اختتامیه مسابقه نقاشی سورنا مورخ ۲۹ مهرماه در ایران در مجموعه کارستان بهارستان برگزار میشود و پس از داوری آثار در قالب رایزنیها نمایشگاهی در کشورها خواهند داشت، در این نشست درباره جوایز اعلام شد آثار هنری و فرهنگی کشورمان جز این موارد خواهد بود.
حجازی اعلام کرد: نمایشگاه از آثار برتر در پل طبیعت تشکیل خواهد شد، آثار برگزیده این مسابقه در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت، جوایز داخلی به نفر اول سی میلیون تومان، نفر دوم پانزده میلیون تومان و نفر سوم ده میلیون تومان اعطا میشود و در بخش خارجی نفرات به ترتیبب ۱۵۰ دلار، ۱۰۰ دلار و ۵۰ دلار اهدا میشود. اختتامیه نیز در یکی از سالنهای عباس آباد تدارک شده است.