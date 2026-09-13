وزیر امور خارجه در حاشیه اجلاس سران کشورهای عضو بریکس با همتایان و مقامات کشورهای مختلف جهان دیدار و رایزنی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه که به همراه «مسعود پزشکیان» به منظور شرکت در نشست کشورهای عضو گروه بریکس، در دهلینو، هند به سر میبرد، طی روزهای شنبه و یکشنبه ۲۱ و ۲۲ شهریور، نشستها و دیدارهای مختلفی با مقامات و وزیران امور خارجه کشورهای حاضر در این نشست انجام داد.
سید عباس عراقچی در این بازه زمانی با «وانگیی» همتای چینی، «مائورو وییرا» وزیر امور خارجه برزیل، «بدر عبدالعاطی» رئیس دستگاه دیپلماسی مصر در حاشیه اجلاس سران بریکس در دهلی نو دیدار و گفتوگو کرد.
همزمان وزیران امور خارجه ایران، روسیه، چین، مصر، اندونزی و قزاقستان در حاشیه نشستهای تخصصی این اجلاس نیز با یکدیگر رایزنیهای دسته جمعی داشتند.
وزیر امور خارجه با مولوی «عمران رضا انصاری» رئیس انجمن شیعیان جامو و کشمیر و با جمعی از علما و شخصیتهای دینی هند هم دیدار کرد.
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران همچنین در دیدار مسعود پزشکیان، رئیسجمهور با سران و وزیران خارجه کشورهای مختلف از جمله مالزی، اتیوپی، هند حضور داشت.