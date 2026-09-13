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باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - عربستان در حملات هوایی خود، مناطقی در استانهای تعز و صعده یمن را هدف قرار داد.
عربستان در سه حمله، منطقه الربیعی در شهر التعزیه را بمباران کرد. در استان صعده نیز شهر باقم هدف حمله عربستان قرار گرفت.
المسیره همچنین گزارش داد که نیروهای وابسته به عربستان در تعز، گذرگاه جوله القصر میان تعز و شهر الحوبان را بستند. خبرنگار این شبکه در تعز اشاره کرد که در پی بسته شدن این گذرگاه، مسافران گرفتار شدهاند.
پیشتر، سخنگوی نظامی انصار الله یمن از ۱۲۹ حمله هوایی عربستان علیه ۷ استان یمن طی ۴۸ ساعت گذشته خبر داده بود.
منبع: الجزیره