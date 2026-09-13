باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله نهایی مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ امروز (یکشنبه ۲۲ شهریور) با دو دیدار در شهر فوکوئوکا ژاپن پیگیری میشود. تیمهای ملی والیبال استرالیا و کره جنوبی از ساعت ۱۰ به وقت تهران در دیدار ردهبندی این مسابقات به مصاف یکدیگر رفتند و کره جنوبی با شکست سه بر دو حریف به مقام سومی و مدال برنز دست یافت.
تیم استرالیا در ستهای اول و سوم این دیدار ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۲۲ فاتح میدان شد، اما در ستهای دوم، چهارم و پنجم به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۸ و ۱۵ بر ۹ نتیجه را واگذار کرد تا در رتبه چهارم آسیا قرار گیرد.
تیم ملی والیبال ایران نیز از ساعت ۱۴ به وقت تهران در فینال این مسابقات به مصاف ژاپن میزبان میرود تا برنده این مسابقه سهمیه المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس به دست آورد. دو تیم ایران و ژاپن نیز با صعود به فینال سهمیه جهانی ۲۰۲۷ دریافت کردند.