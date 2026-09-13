رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش از اعلام نسوابق تحصیلی به سازمان سنجش تا ۱۰ روز آینده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فولادوند درباره زمان اعلام نتایج ارزشیابی سوابق تحصیلی به سازمان سنجش گفت: سوابق تحصیلی تابعی از اوراق امتحانی است و بر اساس توافقی که با سازمان سنجش داشتیم اگر آزمون‌ها در ۱۲ مرداد ماه به پایان می‌رسید باید تا ۱۸ شهریور ماه، سوابق تحصیلی را به سازمان سنجش اعلام می‌کردیم.

وی با اشاره به تاخیر در برگزاری امتحانات در استان های جنوبی بخاطر جنگ، گفت: حدود ۲۰ مرداد ماه امتحانات نهایی به پایان رسید.

فولادوند با اشاره به حجم و پیچیدگی بسیار بالای این فرآیند افزود: در این دوره حدود ۱۱ میلیون و ۲۵۰ هزار پاسخ‌برگ وجود دارد که پاسخ‌برگ ها طبیعاتا دو بار تصحیح می شود که در بعضی موارد بین مصحح اول و مصحح دوم اختلاف نمره وجود داشت و پاسخ برگ به مصحح سوم می رسد.

وی گفت: در مجموع حدود ۲۴ میلیون پاسخ‌برگ را تصحیح و نتایج اولیه را اعلام کردیم. بعد از اعلام نتایج اولیه حدود برای یک میلیون و ۷۵۰ پاسخ‌برگ داوطلبان درخواست بازبینی دادند که در حال بازبینی این پاسخ‌برگ‌ها هستیم.

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش افزود: انشالله در ۱۰ روز آینده سوابق را به سازمان سنجش تحویل می دهیم، ضمن اینکه سازمان سنجش هم قبلاً اعلام کرده بود که نتایج نهایی کنکور را ۱۵ آبان ماه اعلام خواهد کرد.