باشگاه خبرنگاران جوان - سیدجواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور روز یکشنبه در نشست شورای اداری بهزیستی خراسان جنوبی گفت: مدیریت مراکز ماده ۱۶ بر عهده ستاد هماهنگی مبارزه با مواد مخدر است و در طرحی که در این زمینه ارائه شده، مدیریت این مراکز به صورت پلکانی به فرمانداری‌ها و استانداری‌ها واگذار خواهد شد و مکان مراکز نیز در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه مسئولیت مدیریت مراکز ماده ۱۶ اساسا نباید بر عهده سازمان بهزیستی باشد، گفت: سازمان بهزیستی در این فرآیند مسئولیت ارائه خدمات تخصصی روان‌شناختی و مدیریت مورد را بر عهده خواهد داشت و این خدمات را با جدیت دنبال می‌کند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: تفکیک مسئولیت دستگاه‌ها در مراکز ماده ۱۶ موجب می‌شود هر مجموعه متناسب با مأموریت و ظرفیت خود در این حوزه ایفای نقش کند و بهزیستی نیز بر وظایف تخصصی خود در حوزه خدمات روان‌شناختی، توانبخشی و مدیریت مورد متمرکز شود.

وی همچنین از اختصاص یک‌هزار و ۵۶ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای حدود ۱۸ طرح و برنامه در حوزه بهزیستی خراسان جنوبی خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم با اجرای این طرح‌ها بخشی از وظایف خود را در قبال مردم متدین و شهیدپرور این استان به انجام برسانیم.

حسینی بیان کرد: خراسان جنوبی ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه مشارکت‌های مردمی، خیرین و اجرای طرح‌های اجتماع‌محور دارد و سازمان بهزیستی تلاش می‌کند از این ظرفیت‌ها برای توسعه خدمات اجتماعی و توانبخشی استفاده کند.

وی در ادامه با اشاره به افتتاح کانون دائمی «سلام» در خراسان جنوبی اظهار کرد: در این استان ۳۷ کانون «سلام» محله فعال است و کانون دائمی افتتاح شده با ساختمان اختصاصی، با رویکرد سلامت اجتماعی محله‌محور فعالیت خواهد کرد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: این کانون در گام نخست دست‌کم ۱۵ طرح اجتماع‌محور را اجرا می‌کند که از جمله آنها می‌توان به طرح‌های مرتبط با سالمندان، توانمندسازی جوانان، خانه خلاقیت و توانبخشی مبتنی بر جامعه برای افراد دارای معلولیت اشاره کرد.

وی افزود: هدف این است که افرادی که باید از خدمات اجتماع‌محور بهزیستی بهره‌مند شوند، با استفاده از ظرفیت‌های خود محله و به صورت رایگان تحت پوشش خدمات قرار گیرند.

حسینی با اشاره به خدمات پیش‌بینی شده برای سالمندان گفت: در این چارچوب غربالگری چشم، معاینه و مداخلات مورد نیاز سالمندان انجام می‌شود و در موارد لازم عینک نیز به صورت رایگان در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

توسعه مراکز توانبخشی و خانه هنر افراد دارای معلولیت

وی همچنین از کلنگ‌زنی یک شیرخوارگاه در بیرجند خبر داد و گفت: این طرح با مشارکت خیرین احداث خواهد شد و امیدواریم با تأمین اعتبار لازم، در کوتاه‌ترین زمان به مرحله اجرا برسد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور عنوان کرد: در مجاورت این شیرخوارگاه، سومین خانه هنر افراد دارای معلولیت کشور نیز احداث می‌شود و پیش از این دو خانه هنر در اصفهان و شیراز راه‌اندازی شده است.

وی ادامه داد: پردیس جامع توانبخشی نیز در این مجموعه در حال ساخت است که با مشارکت سازمان بهزیستی و خیرین، به عنوان مرکز جامع توانبخشی فعالیت خواهد کرد.

حسینی برگزاری نخستین جشنواره فیلم کوتاه اتیسم در خراسان جنوبی را اقدامی نوآورانه دانست و گفت: حضور کودکان و افراد دارای اتیسم در این جشنواره با رویکرد هنری، زمینه مناسبی برای استفاده از هنر در فرآیند توانبخشی فراهم می‌کند.

وی بیان کرد: فیلم‌های کوتاه، داستان‌ها و قصه‌های کوتاه می‌توانند یکی از مسیرهای مؤثر توانبخشی هنری برای افراد دارای اتیسم و سایر افراد دارای معلولیت باشند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: بر همین اساس، خانه‌های هنر در کشور توسعه یافته و در یک‌هزار و ۶۱ مرکز آموزشی و توانبخشی نیز اتاق هنر ایجاد شده است.