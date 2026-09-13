باشگاه خبرنگاران جوان- ارسلان شکری مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با رد شایعات مطرح‌شده درباره انسداد پایانه مرزی بازرگان ،گفت: در این مرز روال عادی و روان تردد مسافری و ناوگان حمل‌ونقل بین‌المللی جریان دارد.

وی با اشاره به افزایش سفر‌ها در روز‌های پایانی تابستان گفت: همزمان با این افزایش، میزان تردد مسافران از پایانه مرزی بازرگان نیز بیشتر شده که با توجه به انجام کنترل‌های قانونی و تشریفات لازم در مبادی مرزی، ممکن است در برخی ساعات توقف‌های کوتاه‌مدتی ایجاد شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: نزدیک به یک‌هزار دستگاه کامیون در شبانه‌روز از این پایانه مرزی تردد دارند که حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ دستگاه کامیون خروجی و حدود ۵۰۰ دستگاه کامیون ورودی به کشورهستند.

وی با بیان اینکه روزانه حدود ۲۰۰ دستگاه خودروی سواری دارای کاپوتاژ و نزدیک به ۱۶ دستگاه اتوبوس از پایانه مرزی بازرگان تردد دارند گفت: این آمار نشان‌دهنده جریان عادی و مستمر تردد در بزرگ‌ترین مرز زمینی کشور است.

شکری از مردم و مسافران خواست اخبار و آمار مرتبط با پایانه مرزی بازرگان را از مراجع رسمی و نهاد‌های مستقر در مرز پیگیری کنند.