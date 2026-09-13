رئیس پلیس فتای گیلان درباره کلاهبرداری با انتشار آگهی‌های جعلی استخدام و کاریابی با وعده حقوق بالا و استخدام فوری هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ امیرحسین نقی‌مهر، رئیس پلیس فتای استان گیلان گفت: کلاهبرداران سایبری با انتشار آگهی‌های جعلی و وعده‌هایی مانند حقوق بالا، استخدام فوری و انجام کار آسان، افراد جویای کار را فریب داده و پس از برقراری ارتباط، با عناوینی همچون هزینه ثبت‌نام یا تشکیل پرونده درخواست واریز وجه یا اطلاعات شخصی و بانکی می‌کنند.

او افزود: ارسال لینک‌های جعلی و هدایت کاربران به صفحات فیشینگ نیز از دیگر شگرد‌های این مجرمان است. شهروندان باید پیش از اعتماد به آگهی‌های استخدامی، از صحت آن اطمینان حاصل کرده و از پرداخت وجه یا ارائه اطلاعات بانکی به افراد ناشناس خودداری کنند.

رئیس پلیس فتای گیلان تصریح کرد: وعده‌های غیرواقعی مانند درآمد بالا و استخدام فوری بدون شرایط مشخص، از نشانه‌های آگهی‌های جعلی است.

سرهنگ نقی‌مهر از مردم خواست برای دریافت آموزش‌های پیشگیرانه به سایت پلیس فتا مراجعه کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک با مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا (شماره ۰۹۶۳۸۰) تماس بگیرند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان

برچسب ها: پلیس فتای گیلان ، مجرمان سایبری
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