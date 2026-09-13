باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ امیرحسین نقیمهر، رئیس پلیس فتای استان گیلان گفت: کلاهبرداران سایبری با انتشار آگهیهای جعلی و وعدههایی مانند حقوق بالا، استخدام فوری و انجام کار آسان، افراد جویای کار را فریب داده و پس از برقراری ارتباط، با عناوینی همچون هزینه ثبتنام یا تشکیل پرونده درخواست واریز وجه یا اطلاعات شخصی و بانکی میکنند.
او افزود: ارسال لینکهای جعلی و هدایت کاربران به صفحات فیشینگ نیز از دیگر شگردهای این مجرمان است. شهروندان باید پیش از اعتماد به آگهیهای استخدامی، از صحت آن اطمینان حاصل کرده و از پرداخت وجه یا ارائه اطلاعات بانکی به افراد ناشناس خودداری کنند.
رئیس پلیس فتای گیلان تصریح کرد: وعدههای غیرواقعی مانند درآمد بالا و استخدام فوری بدون شرایط مشخص، از نشانههای آگهیهای جعلی است.
سرهنگ نقیمهر از مردم خواست برای دریافت آموزشهای پیشگیرانه به سایت پلیس فتا مراجعه کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک با مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا (شماره ۰۹۶۳۸۰) تماس بگیرند.
منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان