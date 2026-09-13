فرمانده سپاه محمد رسول الله(ص) تهران بزرگ از برگزاری رزمایش و اجتماع بزرگ مردم جان فدای ایران در روز جمعه ۲۷ شهریور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسن حسنزاده فرمانده سپاه تهران بزرگ صبح یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ در نشستی خبری که در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ برگزار شد، با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس گفت: امسال گرامیداشت این هفته، گرامیداشت دفاع مقدس ملت ایران در ۴۷ سال گذشته است. امروز دنیا شاهد است که ملت ایران ۴۷ سال است که در مقابل زیادهخواهیهای دشمن ایستاده است. امروز نه تنها دشمن شکست خورده است بلکه ملت ایران به واسطه فرهنگ مقاومت و مهارتهایی که در دفاع آموختند بر دشمن غلبه کردند و امروز این اراده ملت ایران است که تحولات را رقم میزند.
وی افزود: در آستانه هفته گرامیداشت دفاع مقدس بر ان شدیم که با توجه به پویش با عظمت و ملی جان فدا، یکی از بزرگترین رزمایشها و اجتماعات بزرگ مردمی را تحت عنوان رزمایش و اجتماع بزرگ مردم جان فدای ایران را برگزار کنیم. این رزمایش روز جمعه ۲۷ شهریور برگزار میشود.
فرمانده سپاه تهران بزرگ با تاکید بر اینکه قطعاً روز جمعه جهانیان یکبار دیگر شاهد خروش و عظمت شکوه ملت ایران خواهند بود، عنوان کرد: از زمان آغاز اطلاعرسانی درباره این رزمایش در هفته گذشته تاکنون، با استقبال کم نظیری مواجه شدیم. امروز ثبتنام و سازماندهی مردم جان فدا از مرز ۴۰۰ هزار نفر در تهران عبور کرده و پیشبینی میکنیم که این عدد از ۵۰۰ هزار نفر عبور کند.
سردار حسنزاده تصریح کرد: این رزمایش فقط مربوط به نیروهای جان فدا و نیروهای بسیجی جان فدای سازماندهی شده نیست بلکه اجتماع بزرگ آحاد ملت ایران در پایتخت است؛ بنابراین به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و جشن دویستمین شب ایستادگی و مقاومت و حضور مقتدرانه ملت ایران در میادین، همه مردم در اجتماع با سلاح پرچم و شعار مقاومت و ایستادگی حضور پیدا میکنند. این رویداد از ساعت ۸ صبح آغاز میشود و رژه حماسی نیروهای جان فدا از میدان امام حسین(ع) و تقاطع بزرگراه نواب به سمت میدان انقلاب برگزار میشود. مردم عزیز از ۸ صبح تا ساعت ۱۷ میتوانند در این اجتماعات حضور یابند.
وی با اشاره به ثبتنام اقشار مختلف برای حضور در رزمایش جان فدا تصریح کرد: یکی از جلوههای این رزمایش و اجتماع بزرگ، تحکیم بخشیدن به اتحاد مقدس است؛ به کوری چشم دشمنان، ملت ما این وحدت مقدس را تا نابودی و شکست قطعی دشمنان ادامه خواهند داد. دنیا باید بداند که ملت ایران تا انتقام رهبر شهید و تمام شهدا را نگیرد و دشمن را از این اقدام نابخردانه و جنایتکارانه خودش نگیرد، از پا نمینشیند و یکی از نمادهای برجسته خونخواهی در روز ۲۷ شهریورماه رقم خواهد خورد.
منبع: ایسنا