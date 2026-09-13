انهدام شبکه شکار غیرمجاز در رضویه و مشهد

باشگاه خبرنگاران جوان - رییس اداره حفاظت محیط زیست مشهد گفت: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان مشهد در ادامه تشدید اقدامات نظارتی خود طی ۲ عملیات موفق ضمن دستگیری شکارچیان در حین ارتکاب جرم با بهرهگیری از تحقیقات فنی موفق به کشف سلاحهای غیرمجاز و انهدام یک شبکه سازمانیافته شکار در این منطقه شد.
هادی موسیپور روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در نخستین عملیات که در ارتفاعات محور جاده کلات انجام شد، ماموران یگان حفاظت در جریان گشتزنیهای صبحگاهی سه متخلف را با لباسهای استتار که در حال جستوجوی حیاتوحش بودند، شناسایی کردند.
وی ادامه داد: این شکارچیان با اشراف کامل به منطقه قصد فرار داشتند اما با اقدام ضربتی و غافلگیرانه نیروهای یگان پیش از هرگونه تیراندازی متوقف و دستگیر شدند.
رییس محیط زیست مشهد اظهار کرد: در بازرسی از این متهمان یک قبضه سلاح گلولهزنی دوربیندار، ۲۴ تیر فشنگ، ۲ دستگاه دوربین چشمی، یک دستگاه فاصلهیاب، ۲ گوشی تلفن همراه و تجهیزات شکار کشف و توقیف شد.
وی بیان کرد: در ماموریتی دیگر از اقدامات حفاظتی این اداره با پیگیریهای صورتگرفته و اخذ مجوز قضایی، بازبینی تلفنهای همراه متخلفان در منطقه بخش رضویه منجر به کشف تصاویر متعددی از شکار جانوران وحشی شد.
موسی پور عنوان کرد: بررسی این تصاویر و پیگیریهای اطلاعاتی یگان حفاظت پرده از فعالیتهای غیرقانونی گستردهای برداشت که در آن شکار جانورانی نظیر گراز و خرگوش با سلاحهای غیرمجاز انجام شده بود.
وی افزود: با کسب دستور از حوزه قضایی بخش رضویه و احضار کلیه مرتبطان، ماموران موفق شدند علاوه بر کشف لاشه یک سر خرگوش، ۲ قطعه کبوتر و یک قطعه کبک وحشی، یک قبضه سلاح شکاری پنجتیر نیمهخودکار و یک قبضه سلاح خفیف نیز کشف و ضبط کنند.