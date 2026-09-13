باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۲۲ شهریور شاخص کل بورس با افزایش ۱۵۳ هزار و ۸۶۲ واحد در سطح ۷ میلیون و ۴۳۱ واحدی قرار گرفت. فملی، فارس و شبندر سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، فملی، شپنا و وبملت سه نماد پرتراکنش بودند.

شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۳۰ هزار و ۷۴ واحد در ارتفاع ۲ میلیون واحد قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه فلزات اساسی بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۷ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان به خود اختصاص داد همچنین بانک‌ها، شیمیایی در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

وپاسار ۲، فملی و فولاد بیشترین ارزش معامله و نماد‌های وتجارت، وپارسار ۲، خودرو بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.