باشگاه خبرنگاران جوان - علی فرهادی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، در نشست ملی هماهنگی و تبیین فرایند ارزیابی شایستگی معلمی داوطلبان سال ۱۴۰۵ که روز یکشنبه مورخ ۲۲ شهریور در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد، با تقدیر از برنامه‌ریزی و میزبانی این نشست، بر ضرورت توجه جدی به ابعاد فرهنگی در نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد.

وی با بیان اینکه «تمام موفقیت نظام تعلیم و تربیت در موفقیت نظام تربیت معلم خلاصه می‌شود»، اظهار کرد: دانشگاه فرهنگیان باید در جایگاه واقعی خود در نظام تعلیم و تربیت قرار گیرد و همه ظرفیت‌های موجود برای تقویت این دانشگاه به کار گرفته شود.

فرهادی با تأکید بر ضرورت صیانت از عرصه فرهنگ افزود: اگر قرار باشد روزنه‌ای وجود داشته باشد که دشمن بتواند از طریق آن به کشور آسیب وارد کند، این روزنه قطعاً حوزه فرهنگ است؛ بنابراین، پرهیز از هرگونه آسیب فرهنگی و توجه به ابعاد تربیتی باید از اولویت‌های جدی نظام تعلیم و تربیت باشد.

وی با اشاره به سابقه سه دهه فعالیت خود به‌عنوان دانشجومعلم و معلم در آموزش و پرورش، گفتمان امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب در حوزه تعلیم و تربیت را دارای ثبات و مبتنی بر مبانی علمی و پژوهشی دانست و چهار محور اصلی این گفتمان را توجه به نظام تربیت معلم، تقویت مدارس دولتی، تکریم معلم و تأمین معیشت او و تأمین محتوای ایرانی ـ اسلامی عنوان کرد.

فرهادی با اشاره به حمایت وزیر آموزش و پرورش از دانشگاه فرهنگیان اظهار کرد: بر اساس دستور وزیر، تمامی امکانات و ظرفیت‌های موجود، از ساختمان و فضا گرفته تا نیروی انسانی، باید در اختیار دانشگاه فرهنگیان قرار گیرد و مدیران کل استان‌ها نیز باید این دانشگاه را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش همچنین از پذیرش دانشجومعلم تا سه برابر ظرفیت خبر داد و گفت: در این فرایند باید جوانان توانمند و شایسته شناسایی شوند و در صورت برخورداری از صلاحیت‌های لازم، حرفه معلمی را به‌عنوان مسیر خدمت و آینده شغلی خود انتخاب کنند.

فرهادی گفت: اگر ورود افراد به دانشگاه فرهنگیان صرفاً با هدف اشتغال و تأمین نیروی انسانی انجام شود و مأموریت اصلی یعنی تربیت معلم مورد توجه قرار نگیرد، حتی برای دانش‌آموزانی که در سال‌های آینده در مدارس حضور خواهند داشت نیز امکان تأمین آموزش باکیفیت فراهم نخواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ویژگی‌های زیست دانشجویی در دانشگاه فرهنگیان گفت: زیست شبانه‌روزی و خوابگاهی دانشجومعلمان، بخشی ضروری از فرایند تربیت معلم است و نباید از این ویژگی فاصله گرفت؛ چراکه تربیت معلم تنها انتقال دانش تخصصی نیست، بلکه شکل‌گیری شخصیت حرفه‌ای و تربیتی معلم را نیز شامل می‌شود.

فرهادی در پایان با تأکید بر اینکه خروجی دانشگاه فرهنگیان باید معلمی شایسته و برخوردار از ویژگی‌های حرفه‌ای و انسانی باشد، گفت: معلم باید دانش‌آموز را درک کند، صبور باشد و افتخار کند که در دورافتاده‌ترین نقاط کشور نیز به تعلیم و تربیت دانش‌آموزان بپردازد.

وی ضمن تقدیر از رئیس و مدیران دانشگاه فرهنگیان، حمایت کامل معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش را در حوزه پشتیبانی و تأمین منابع این دانشگاه اعلام کرد.

منبع: آموزش و پرورش