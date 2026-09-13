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باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - رسانه دولتی سوریه گزارش داد نیروهای اسرائیلی روز یکشنبه با چندین تانک و خودروی نظامی وارد منطقه تلاحمر در نزدیکی روستای عینالنوریه در حومه شمالی قنیطره شدند.
بر اساس گزارش تلویزیون دولتی «الاخباریه سوریه»، نیروهای اسرائیلی به منطقه تلاحمر در نزدیکی روستای عینالنوریه در حومه شمالی استان قنیطره در جنوبغرب سوریه پیشروی کردند.
به گفته خبرنگار این شبکه، این نیرو شامل سه تانک، ۱۲ خودروی نظامی و بیش از ۱۰ نفربر زرهی بود.
جزئیات بیشتری درباره این پیشروی، از جمله مدت حضور نیروهای اسرائیلی یا اهداف آن، بلافاصله منتشر نشده است. منابع محلی نیز از تحرکات همزمان نیروهای اسرائیلی در مناطق مختلف جنوب سوریه خبر دادهاند.
منبع: آناتولی