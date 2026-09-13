احتمال دارد سرمربی تیم فوتبال استقلال از صالح حردانی در ترکیب این تیم برای بازی با السد استفاده کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در آستانه دیدار حساس برابر السد قطر در لیگ نخبگان آسیا شرایط متفاوتی را در خط دفاعی خود تجربه می‌کند و یکی از پرسش‌های اصلی درباره ترکیب این تیم، وضعیت صالح حردانی و احتمال بازگشت او به ترکیب اصلی است.

حردانی که از بازیکنان باتجربه استقلال و یکی از گزینه‌های اصلی این تیم در سمت راست خط دفاعی محسوب می‌شود، پس از اتفاقات انضباطی دیدار برابر پرسپولیس، با تصمیم کادر فنی از حضور در تمرینات کنار گذاشته شد و در دو بازی اخیر استقلال برابر آلومینیوم اراک و پیکان نیز در ترکیب تیمش حضور نداشت.

با این حال، شرایط برای مدافع استقلال در آستانه مسابقه آسیایی تغییر کرده و او بار دیگر در اختیار کادر فنی قرار گرفته است. بازگشت حردانی به تمرینات به این معناست که این بازیکن از نظر فنی امکان همراهی استقلال برابر السد را دارد، اما حضور دوباره او در ترکیب اصلی همچنان به تصمیم سهراب بختیاری‌زاده بستگی خواهد داشت.

استقلال در شرایطی باید مقابل السد قرار بگیرد که در خط دفاعی به هماهنگی و تجربه بیشتری نیاز دارد. حضور حردانی می‌تواند گزینه‌های بختیاری‌زاده را در جناح راست افزایش دهد، به‌خصوص اینکه استقلال در این مسابقه با یکی از تیم‌های پرمهره فوتبال قطر روبه‌رو خواهد شد.

باید دید سرمربی استقلال پس از دو بازی غیبت حردانی، بار دیگر به این بازیکن اعتماد خواهد کرد یا ترجیح می‌دهد برای دیدار مهم آسیایی نیز از ترکیب دیگری استفاده کند.