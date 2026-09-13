با برپایی ۶ غرفه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در حاشیه دومین کنگره ملی بزرگداشت شهدای چهارمحال و بختیاری بیش از ۲۵۰ مورد خدمات رایگان پزشکی و تخصصی به مردم ارائه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ زهرا خدابنده - همزمان با برگزاری دومین کنگره ملی بزرگداشت ۲۷۵۰ شهید استان چهارمحال و بختیاری، ۶ غرفه دستاوردهای علمی و پژوهشی و فناوری دانشگاه، ویزیت رایگان پزشک و متخصص، غربالگری بیماریهای فشارخون و قندخون، ارائه مشاورههای روان، جوانی جمعیت و فرزندآوری، و غرفه معرفی شهدای مدافع سلامت استان برپا شد.
این غرفهها همزمان با برپایی کنگره، به مدت ۱۰ شب به مراجعین خدمات رسانی میکند.
در شب اول همزمان با افتتاح کنگره، ۱۱۲ ویزیت رایگان چشم پزشک از سوی متخصص سرکار خانم دکتر اکبری برای مراجعه کنندگان انجام شد.
همچنین ویزیت رایگان پزشک عمومی، غربالگری فشارخون و قندخون، توزیع بروشور و معرفی مراکز خدمات جامع سلامت، آموزش عوامل خطر و راههای پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر مثل دیابت، فشارخون و بیماریهای قلبی و عروقی برای بیش از ۱۵۰ نفر از خدمات ارائه شده در ایستگاه سلامت مرکز بهداشت شهرکرد بود.