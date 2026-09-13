باشگاه خبرنگاران جوان - محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارتخانه، در مجمع عمومی سالانه فدراسیون نجات غریق و غواصی بیان کرد: مجامع باید اثرگذار و کارآمد باشند و ما موظف هستیم با رفع نقاط ضعف در فدراسیون‌ها، موجب رشد ورزش قهرمانی و حرفه‌ای کشور شویم.

وی افزود: فدراسیون و روسای هیات‌های استانی باید ضمن برگزاری جشنواره و مسابقات جوانان و نوجوانان، با نمایندگان آموزش و پرورش نیز تعامل داشته باشند تا شاهد توسعه ورزشکاران سازمان‌یافته در سطح کشور باشیم.

اسبقیان یادآور شد: طبق گزارش‌های ارائه‌شده، فدراسیون نجات غریق و غواصی در سال گذشته ۴ جلسه هیات‌رییسه و ۲۵ مجمع استانی برگزار کرده است؛ خواهشمندم در سال جدید جلسات هیات‌رییسه به‌صورت ماهیانه و مجامع در تمام استان‌ها برگزار شوند.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان تأکید کرد: سواحل موضوع بسیار مهمی است و متأسفانه سالانه شاهد اتفاقات بسیار ناگوار در سواحل هستیم، فدراسیون باید تلاش کند با حمایت هیات‌های استانی از نظر تجهیزات و تعامل با وزارت کشور، در راستای رفع معضلات سواحل اقدام کند.

اسبقیان در پایان بیان کرد: متأسفانه ما درگیر یک جنگ ناجوانمردانه هستیم و اکنون سواحل ما مورد تهاجم ارتش تروریستی قرار گرفته است، بنده پیشنهاد می‌کنم برای نشان دادن اقتدار ایران اسلامی و حمایت از رزمندگان کشور، فدراسیون با همکاری هیات‌های استانی برنامه‌ای فرهنگی_ ورزشی با نام سردار شهید تنگسیری در سواحل برگزار کند و در این جشنواره از خانواده شهید نیز تجلیل شود.

در پایان، این پیشنهاد مورد توجه و تأیید اعضای مجمع قرار گرفت و مقرر شد جلسات هماهنگی و اجرای جشنواره برگزار شود.