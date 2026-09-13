باشگاه خبرنگاران جوان - روژیار شعبانی خواه؛ تیم فوتبال استقلال در نخستین دیدار خود در فصل جدید لیگ نخبگان آسیا باید در ورزشگاه جذع النخله بصره به مصاف السد قطر برود؛ مسابقه‌ای که یکی از مهم‌ترین چالش‌های آبی‌پوشان در آن، مهار خط حمله پرستاره حریف خواهد بود.

السد با در اختیار داشتن بازیکنانی همچون روبرتو فیرمینو و اکرم عفیف، یکی از خطرناک‌ترین خطوط هجومی رقابت‌های آسیایی را در اختیار دارد. فیرمینو که سابقه سال‌ها حضور در فوتبال اروپا و قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را دارد، در کنار عفیف، ستاره فوتبال قطر، می‌تواند تهدیدی جدی برای دروازه استقلال باشد.

عفیف در هفته‌های ابتدایی لیگ ستارگان قطر نیز نشان داده که همچنان یکی از مهره‌های تعیین‌کننده السد است. این بازیکن در پیروزی ۶ بر ۳ تیمش مقابل السیلیه دو گل به ثمر رساند و تعداد گل‌های خود را به شش رساند تا در صدر جدول گلزنان قرار بگیرد. فیرمینو نیز در همین تیم حضور دارد و تجربه بالای او می‌تواند در مسابقه برابر استقلال اهمیت زیادی داشته باشد.

در سوی مقابل، استقلال برای متوقف کردن این دو ستاره بیش از هر چیز به عملکرد خط دفاعی خود متکی خواهد بود. رستم آشورماتوف، عارف آقاسی و سامان فلاح گزینه‌های استقلال در قلب خط دفاعی هستند و باید در برابر حرکات ترکیبی مهاجمان و وینگر‌های السد تمرکز بالایی داشته باشند.

در کنار مدافعان میانی، عملکرد بازیکنان کناری استقلال نیز اهمیت زیادی خواهد داشت؛ چرا که جلوگیری از ارسال پاس و توپ به فیرمینو و محدود کردن فضای حرکت عفیف می‌تواند بخش مهمی از برنامه دفاعی آبی‌پوشان باشد.

استقلال پس از چند هفته حضور در لیگ برتر ایران، حالا با یک آزمون متفاوت مواجه است؛ آزمونی که کیفیت خط دفاعی این تیم را برابر بازیکنانی در سطح فیرمینو و عفیف محک خواهد زد.