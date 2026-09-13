باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر مائده حبیبی متخصص کودکان با بیان اینکه آنفلوآنزای در گردش، کودکان را بیشتر درگیر می‌کند، اظهار کرد: تمام کودکان بالای شش ماه برای پیشگیری از ابتلا به آنفلوآنزا بهتر است واکسن این بیماری را در شهریورماه و حداکثر تا پایان مهرماه دریافت کنند.

وی با اشاره به علائم شایع آنفلوآنزا افزود: یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های این بیماری، تب است که در برخی موارد می‌تواند به ۳۹ تا ۴۰ درجه سانتی‌گراد برسد. آنفلوآنزا ممکن است با علائمی مانند اسهال و استفراغ نیز همراه باشد.

این متخصص کودکان با تأکید بر اینکه آنفلوآنزا یک بیماری ویروسی است، تصریح کرد: این بیماری به‌طور معمول به آنتی‌بیوتیک نیاز ندارد و درمان آن عمدتا حمایتی و مراقبتی است؛ مگر اینکه بیمار با عوارض یا علائم شدید مواجه شود.

آنفلوآنزا شایع‌تر از کروناست

حبیبی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر موارد ابتلا به کرونا بیشتر است یا آنفلوآنزا، گفت: بیشتر مراجعه‌کنندگان با علائم مشابه آنفلوآنزا مراجعه می‌کنند و موارد مثبت کرونا نیز مشاهده می‌شود، اما در حال حاضر آنفلوآنزا شیوع بیشتری دارد.

وی با تأکید بر اهمیت رعایت نکات بهداشتی پس از ابتلا، ادامه داد: شست‌وشوی منظم دست‌ها، استفاده از ماسک و خودداری افراد مبتلا از حضور در مدرسه، محیط‌های شلوغ و اجتماعات از مهم‌ترین راهکارها برای جلوگیری از انتقال بیماری است.

تفاوت آنفلوآنزا و سرماخوردگی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان درباره تفاوت آنفلوآنزا و سرماخوردگی نیز گفت: سرماخوردگی معمولا با علائم خفیف‌تری بروز می‌کند، در حالی که آنفلوآنزا می‌تواند با تب، سردرد، بدن‌درد و علائم شدیدتر همراه باشد و معمولاً طول دوره بیماری نیز از سرماخوردگی بیشتر است.

والدین تب کودک را کنترل کنند

حبیبی درباره نحوه مراقبت از کودک مبتلا به آنفلوآنزا در منزل اظهار کرد: در مواردی که بیماری خفیف است، والدین باید در منزل بیشتر بر کنترل تب، استراحت و تأمین مایعات کافی تمرکز کنند.

وی افزود: مصرف داروهای تب‌بر باید با نظر پزشک و متناسب با سن و شرایط کودک انجام شود. در مورد داروهایی مانند استامینوفن و ایبوپروفن نیز رعایت دوز مناسب و محدودیت‌های سنی ضروری است و والدین نباید بدون تجویز پزشک اقدام به مصرف خودسرانه دارو کنند.

این متخصص کودکان با اشاره به اهمیت مصرف مایعات فراوان گفت: استفاده از مایعات، سوپ، غذاهای تازه، سبزیجات و در صورت مناسب بودن برای کودک، نوشیدنی‌هایی مانند آب‌لیمو و عسل می‌تواند در قالب درمان حمایتی به بهبود شرایط بیمار کمک کند.

چه زمانی کودک مبتلا باید به پزشک مراجعه کند؟

حبیبی تاکید کرد: آنفلوآنزا معمولا نیاز به درمان آنتی‌بیوتیکی یا درمان اختصاصی ندارد، اما در صورت بروز مشکلات تنفسی شدید، اسهال شدید، بی‌اشتهایی یا کاهش قابل توجه دریافت مایعات و شیر، مراجعه به پزشک ضروری است.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، وی به‌ویژه درباره شیرخواران هشدار داد و گفت: اگر شیرخوار مبتلا به بیماری، شیر کافی مصرف نمی‌کند یا میزان دریافت مایعات او کاهش یافته است، والدین باید حتما برای ارزیابی وضعیت کودک به پزشک مراجعه کنند.

تهویه مناسب، یکی از راه‌های پیشگیری

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان در پایان بر اهمیت تهویه محیط تاکید کرد و گفت: در صورتی که افراد ناچار به حضور در فضاهای بسته هستند، باید پنجره‌ها تا حد امکان باز باشد، تهویه مناسب برقرار شود و فاصله میان افراد رعایت شود تا احتمال انتقال بیماری کاهش پیدا کند.

منبع: وزارت بهداشت