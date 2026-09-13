باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - علی نبیان، رئیس سازمان ملی زمین و مسکن، در جلسه پایش مسکن با اشاره به برنامه‌های این سازمان در دولت چهاردهم گفت: دو موضوع مهم در این دولت با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، به‌صورت جدی پیگیری شد که یکی از آنها بحث آماده‌سازی اراضی و دیگری تأمین و احداث فضاهای خدماتی و عمومی مورد نیاز در طرح‌های مسکن است.

وی افزود: در حوزه آماده‌سازی اراضی، خوشبختانه گزارش‌ها نشان می‌دهد دغدغه جدی وجود ندارد و ظرفیت لازم برای واگذاری اراضی آماده‌شده در سطح کشور فراهم شده است. در فاز نخست آماده‌سازی، تأمین انشعابات آب، برق و گاز و همچنین اجرای آسفالت در دستور کار قرار گرفته و تلاش شده است پروژه‌ها به مرحله‌ای برسند که امکان واگذاری آنها وجود داشته باشد.

نبیان ادامه داد: در فاز دوم آماده‌سازی نیز باید اقدامات لازم تا پایان بهمن‌ماه دنبال شود تا پس از اتمام فاز نخست، عملیات تکمیلی پروژه‌ها نیز انجام شود.

احداث ۲۶۰ مسجد در قالب تفاهم‌نامه سازمان ملی زمین و مسکن

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به ضرورت تأمین فضاهای عمومی در کنار واحدهای مسکونی اظهار کرد: یکی از تعهدات وزارت راه و شهرسازی، احداث فضاهای مورد نیاز در شهرک‌ها و مجموعه‌های مسکونی است و در این چارچوب، موضوع احداث مساجد به‌طور ویژه دنبال شده است.

وی گفت: از ابتدای اجرای طرح مسکن تاکنون ۱۹ مسجد ساخته شده و در حال حاضر نیز تفاهم‌نامه و برنامه اجرایی احداث ۲۶۰ مسجد با ۳۵ اداره کل راه و شهرسازی استان‌ها در دستور کار قرار دارد.

نبیان افزود: عملیات اجرایی ۱۸۳ مسجد از این تعداد تا پایان سال ۱۴۰۳ آغاز شده است و سایر پروژه‌ها نیز باید در سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ وارد مرحله اجرا شوند.

وی تأکید کرد: انتظار ما این است که در پروژه‌های مسکونی، ساخت مسجد همزمان با احداث واحدهای مسکونی آغاز شود و به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که مردم پس از تحویل واحدهای خود، از فضاهای مذهبی و عمومی مورد نیاز نیز برخوردار باشند.

تحویل ۳۵ کلانتری به نیروی انتظامی

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن همچنین با اشاره به تفاهم‌نامه این سازمان با فراجا گفت: در این تفاهم‌نامه، تأمین زمین بر عهده سازمان ملی زمین و مسکن قرار گرفته و ۴۰ درصد منابع مورد نیاز نیز توسط این سازمان تأمین می‌شود.

نبیان ادامه داد: با پیگیری‌های انجام‌شده، تاکنون ۳۵ کلانتری به مجموعه نیروی انتظامی تحویل داده شده است و در تفاهم‌نامه اجرایی میان سازمان ملی زمین و مسکن و ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها نیز احداث ۲۵ کلانتری دیگر تا پایان سال ۱۴۰۵ در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: عملیات اجرایی این پروژه‌ها باید با همکاری و پیگیری ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها و بر اساس تفاهم‌های انجام‌شده با فرماندهی انتظامی استان‌ها آغاز شود.

تکمیل ۱۷۸ مدرسه و آغاز عملیات اجرایی ۱۸۵ پروژه آموزشی

نبیان با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر موضوع عدالت آموزشی گفت: در حوزه فضاهای آموزشی نیز مقرر شده است ۵۰ درصد منابع مورد نیاز توسط سازمان ملی زمین و مسکن و ۵۰ درصد دیگر توسط مجموعه نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان‌ها تأمین شود.

وی افزود: این موضوع از سوی رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور نیز به استان‌ها ابلاغ شده و بر اساس آن، تأمین منابع پروژه‌ها به‌صورت مشترک انجام خواهد شد.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن اظهار کرد: تاکنون ۱۷۸ مدرسه در قالب این برنامه تکمیل شده و عملیات اجرایی ۱۸۵ مدرسه نیز آغاز شده است.

وی ادامه داد: حدود ۲۳۵ مدرسه دیگر نیز در برنامه سال جاری و سال آینده قرار گرفته است و باید با برنامه‌ریزی دقیق، اجرای این پروژه‌ها نیز در دستور کار استان‌ها قرار گیرد.

نبیان با اشاره به بازدیدهای انجام‌شده از پروژه‌های آموزشی در استان‌ها گفت: در برخی استان‌ها از جمله قم، تعدادی از مدارس در حال اجراست و بخشی از این پروژه‌ها باید تا پایان شهریورماه آماده و به دانش‌آموزان تحویل داده شود.

تأمین فضاهای تجاری در کنار پروژه‌های مسکونی

وی همچنین بر ضرورت ایجاد فضاهای تجاری و خدماتی در کنار پروژه‌های مسکونی تأکید کرد و گفت: موضوع تأمین فضاهای تجاری نیز در برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی مورد توجه قرار گرفته است.

نبیان با اشاره به سفر وزیر راه و شهرسازی به استان سیستان و بلوچستان افزود: در یکی از این سفرها، موضوع فضاهای تجاری در کنار پروژه‌های مسکونی مورد تأکید قرار گرفت و نمونه‌هایی از جمله احداث و آماده‌سازی نانوایی در شهرک شهید سلیمانی به اجرا درآمد و این واحد تجاری در اختیار بهره‌بردار قرار گرفته و فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی گفت: درخواست ما این است که در تفاهم‌نامه‌های میان سازمان ملی زمین و مسکن و ادارات کل راه و شهرسازی، موضوع مسجد، کلانتری، مدرسه و فضاهای تجاری به‌صورت همزمان دیده شود تا این خدمات همزمان با ساخت واحدهای مسکونی ایجاد شوند.

لزوم احداث همزمان فضای سبز با واحدهای مسکونی

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن همچنین بر ضرورت توجه به فضای سبز در شهرک‌های مسکونی تأکید کرد و گفت: باید در کنار ساخت واحدهای مسکونی، فضای سبز مورد نیاز شهرک‌ها نیز پیش‌بینی و اجرا شود.

وی افزود: زمین‌های مربوط به فضای سبز باید با هماهنگی شهرداری‌ها در اختیار آنها قرار گیرد و از قبل تفاهم لازم با شهرداری‌ها انجام شود تا همزمان با ساخت منازل، عملیات احداث فضای سبز نیز پیش برود و پس از تکمیل در اختیار شهرداری قرار گیرد.

نبیان خاطرنشان کرد: در مدت پنج تا شش ماه باقی‌مانده تا پایان سال، باید تلاش کنیم عملیات اجرایی پروژه‌ها با سرعت بیشتری پیش برود و به مرحله تحویل به مردم برسد؛ در این مسیر، مسجد، مدرسه، کلانتری، فضای تجاری و فضای سبز باید همزمان با پروژه‌های مسکونی دیده و اجرا شوند تا شهرک‌هایی که به مردم تحویل داده می‌شود، از زیرساخت‌ها و خدمات مورد نیاز نیز برخوردار باشد.