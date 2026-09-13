باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم الیاسوند اظهار کرد: پل تاریخی گل قشلاق از آثار ارزشمند شهرستان بیجار و متعلق به دوره ایلخانی است که در فاصله حدود ۶۰ کیلومتری شمال شرق بیجار و در مسیر بیجار به زنجان قرار دارد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بیجار افزود: این پل تاریخی در گذشته دارای چهار دهانه بوده که سه دهانه آن در گذر زمان تخریب شده و تنها یک دهانه آن باقی مانده است، بر همین اساس با توجه به ضرورت حفاظت و جلوگیری از آسیب‌های بیشتر به بخش باقی‌مانده، مرمت و استحکام‌بخشی این اثر در دستور کار قرار گرفت.

وی عنوان کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده، مبلغ دو میلیارد تومان از اعتبارات ملی برای اجرای عملیات مرمت و استحکام‌بخشی پل اختصاص یافت و هم‌اکنون این عملیات در حال انجام است.

الیاسوند یادآور شد: عملیات مرمتی با هدف حفاظت از بخش باقی‌مانده پل، افزایش استحکام بنا و صیانت از اصالت و هویت تاریخی آن انجام می‌شود و تلاش داریم اقدامات اجرایی مطابق ضوابط فنی و اصول حفاظت از آثار تاریخی انجام گیرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بیجار با اشاره به ثبت پل گل قشلاق در فهرست آثار ملی کشور گفت: این پل یکی از ظرفیت‌های مهم تاریخی و گردشگری شهرستان بیجار به شمار می‌رود و حفاظت از آن درمعرفی پیشینه تاریخی منطقه و تقویت ظرفیت‌های گردشگری شهرستان نقش مهمی دارد.

وی همچنین از بازدید کاظم کاظمی، فرماندار شهرستان بیجار، از روند اجرای عملیات مرمت این اثر تاریخی خبر داد و افزود: فرماندار بیجار در جریان این بازدید، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت اقدامات مرمتی و روند اجرای پروژه قرار گرفت.